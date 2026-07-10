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¿Puré bajo en carbohidratos?: receta que remplaza papas por coliflor

Descubrí cómo preparar un puré bajo en carbohidratos con coliflor, la alternativa saludable y cremosa a las papas.

Candela Spann

Puré de coliflor: &nbsp;una de las recetas de cocina saludable que te encantarán

Puré de coliflor:  una de las recetas de cocina saludable que te encantarán

El puré de coliflor es una de las recetas más saludables y livianas para reemplazar el clásico puré de papas sin resignar cremosidad. Su textura suave y su sabor delicado lo convierten en una excelente guarnición para carnes, pollo, pescado o vegetales. ¡Manos a la obra!

Dentro de la cocina saludable, este puré se destaca por ser fácil de preparar, bajo en carbohidratos y muy versátil. Seguí el paso a paso y conseguirás un puré bien cremoso, lleno de sabor y listo en muy pocos pasos.

FICHA

Tiempo de cocción
15 minutos
Cantidad de pasos
10 minutos
Tiempo total de preparación
25 minutos
Modo de cocción
Hervido
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Saludable

Ingredientes

  • 1 coliflor mediano 1 coliflor mediano
  • 30 gr de manteca 30 gr de manteca
  • 50 ml de leche 50 ml de leche
  • 30 gr de queso parmesano rallado (opcional) 30 gr de queso parmesano rallado (opcional)
  • Sal a gusto Sal a gusto
  • Pimienta negra a gusto Pimienta negra a gusto
  • Nuez moscada a gusto Nuez moscada a gusto
Pasos
  • Separá los floretes del coliflor y cocinalos en agua hirviendo con sal durante 12 a 15 minutos, hasta que estén bien tiernos.
  • Escurrilos muy bien para retirar el exceso de agua.
  • Procesá el coliflor junto con la manteca, la leche y el queso parmesano, si decidís utilizarlo.
  • Condimentá con sal, pimienta y una pizca de nuez moscada. Mezclá hasta obtener un puré bien cremoso.
  • Serví caliente como guarnición o como base para distintos platos.

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