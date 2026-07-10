¿Puré bajo en carbohidratos?: receta que remplaza papas por coliflor
Descubrí cómo preparar un puré bajo en carbohidratos con coliflor, la alternativa saludable y cremosa a las papas.
El puré de coliflor es una de las recetas más saludables y livianas para reemplazar el clásico puré de papas sin resignar cremosidad. Su textura suave y su sabor delicado lo convierten en una excelente guarnición para carnes, pollo, pescado o vegetales. ¡Manos a la obra!
Dentro de la cocina saludable, este puré se destaca por ser fácil de preparar, bajo en carbohidratos y muy versátil. Seguí el paso a paso y conseguirás un puré bien cremoso, lleno de sabor y listo en muy pocos pasos.
FICHA
Tiempo de cocción
15 minutos
Cantidad de pasos
10 minutos
Tiempo total de preparación
25 minutos
Modo de cocción
Hervido
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Saludable
Ingredientes
- 1 coliflor mediano
- 30 gr de manteca
- 50 ml de leche
- 30 gr de queso parmesano rallado (opcional)
- Sal a gusto
- Pimienta negra a gusto
- Nuez moscada a gusto
Pasos
- Separá los floretes del coliflor y cocinalos en agua hirviendo con sal durante 12 a 15 minutos, hasta que estén bien tiernos.
- Escurrilos muy bien para retirar el exceso de agua.
- Procesá el coliflor junto con la manteca, la leche y el queso parmesano, si decidís utilizarlo.
- Condimentá con sal, pimienta y una pizca de nuez moscada. Mezclá hasta obtener un puré bien cremoso.
- Serví caliente como guarnición o como base para distintos platos.