El truco francés con ajo que transforma el puré de papas y lo deja más cremoso que nunca

El puré de papas es uno de los acompañamientos más elegidos por los argentinos, pero no siempre se logra una textura cremosa y sabor intenso. Sin embargo, con un truco francés de solo un ingrediente, la consistencia del puré y su sabor pueden cambiar por completo.

En la cocina francesa, el ajo es un ingrediente fundamental para realzar sabores de carnes, verduras, sopas y salsas, siendo valorado por su aroma único que combina con hierbas y especias. El ajo en Francia es un condimento fuerte presente en las mejores cocinas y en los hogares.

El secreto del ajo para el puré consiste en sumergir los dientes en aceite de oliva y cocinarlas a fuego lento. De esta manera, el ajo pierde el picor y potencia sus notas más dulces y suaves.

El puré de papa es un acompañamiento ideal para milanesas, albóndigas de carne o chorizos a la pomarola.

Cómo hacer un puré de papa con ajo

Para preparar el puré de papa cremoso se necesita 1kg de papa, 6 dientes de ajo confitado, 100 gramos de manteca, 200 ml de leche caliente, sal y pimienta. Las papas pueden ser harinosas para conseguir una textura más sedosa y evitar que absorba demasiada agua durante la cocción.

Primero hay que hervir las papas con cáscara en agua con sal hasta que estén tiernas. Mientras tanto, los ajos deben cocinarse lentamente hasta quedar blandos y fáciles de aplastar. Luego se pelan las papas todavía calientes y se pisan con un pasapurés. Agrega manteca, leche tibia y el ajo triturado. Hay que mezclar en forma envolvente para no perder la cremosidad.

ajo El ajo brinda cremosidad y sabor al puré. Shutterstock

Uno de los errores más frecuentes es usar una batidora eléctrica para batir, por eso los chefs recomiendan trabajar la mezcla manualmente y sumar leche de a poco hasta alcanzar el punto deseado.