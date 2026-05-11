Adiós al papel film: el truco ecológico con cera de abejas que ayuda a conservar la comida sin plásticos

El papel film está fabricado con elementos contaminantes para conservar los alimentos. Sin emabrgo, varios estudios han demostrado que los plásticos del papel film migran a la comida y perjudican la salud del cuerpo humano. Por eso cada vez se buscan más alternativas ecológicas para conservar alimentos.

Una de las opciones que gana popularidad es el bee wrap, una tela de algodón cubierta con cera de abejas que se usa para envolver y conservar alimentos. El calor de las manos derrite la cera y la tela se vuelve más flexible. Se pega a sí mismo si envoles un pedazo de queso o a un bowl para tapar las sobras.

Al contrario del papel film , el bee wrap es reutilizable, biodegradable y compostable . Tienen una vida útil de un año y se pueden lavar con agua fría. Y aunque se puede comprar en el mercado, muchos optan por hacerlo desde casa.

Cómo hacer el bee wrap

Cubre retazos de tela de 100% de algodón con cera de abejas ralladas

Coloca papel de horno encima

Plancha a temperatura media para derretir la cera

Cómo reemplazar el papel film

Las alternativas naturales detienen la migración de plásticos a la comida que pueden resultar perjudiciales para la salud. Para disminuir el riesgo al máximo, se recomienda no usar papel film para envolver comidas grasosas, calentar en microondas o guardar la comida por tiempos prolongados.

papel film de plástico

El documental de Netflix, Detox de plásticos, examina el impacto de los microplásticos en la salud humana, enfocándose en cómo los químicos de plástico afectan la fertilidad. La producción sigue a seis parejas con infertilidad sin causa aparente que reducen su exposición al plástico para concebir.