Hot Sale: los tres celulares de gama alta más baratos para comprar ahora

El Hot Sale volvió a mover el tablero de los celulares en Argentina. Entre cientos de avisos, la búsqueda más atractiva no está solo en el descuento más grande, sino en encontrar modelos con prestaciones premium a precios más bajos que los habituales. En ese recorte, Motorola aparece como una de las marcas con más presencia.

La edición 2026 del evento oficial se realiza entre el 11 y el 13 de mayo, con promociones en tecnología, electrodomésticos, indumentaria y otros rubros. En celulares , el mayor interés se concentra en equipos de gama alta accesible: teléfonos con buenas cámaras, pantallas de calidad, almacenamiento amplio y rendimiento sólido, pero sin llegar a los valores más altos de Samsung o Apple.

El primer modelo que sobresale por precio es el Motorola Edge 60 Pro 5G , en su versión de 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento . En Córdoba Digital aparece publicado a $799.999 , con una baja marcada respecto del precio anterior informado por el comercio. El equipo se ubica como una de las opciones más fuertes para quienes buscan una experiencia premium sin pasar la barrera del millón de pesos.

La tienda oficial de Motorola también lo mantiene dentro de su campaña de ofertas, aunque allí el valor publicado es más alto: $1.199.999 . El atractivo del modelo está en su cámara Sony LYTIA de 50 MP, el super zoom de 50X y una configuración pensada para usuarios que quieren buen rendimiento, mucha memoria y un celular completo para varios años.

El segundo nombre fuerte es el Motorola Razr 60 512 GB , un celular plegable que durante el Hot Sale aparece en torno a $999.999 en distintos avisos. Frávega lo publica con ese valor, mientras que Tienda Personal también muestra el mismo precio, aunque con la aclaración de que el equipo figura sin stock en esa tienda al momento de la revisión.

Su diferencial no pasa solo por la ficha técnica, sino por el formato. El Razr 60 ofrece pantalla principal pOLED de 6,9 pulgadas, pantalla externa de 3,6 pulgadas, 12 GB de RAM, 512 GB de almacenamiento, Android 15, conectividad 5G y cámaras de 50 MP + 13 MP, además de una frontal de 32 MP. Es, dentro de las ofertas vistas, el plegable más accesible con perfil premium.

Edge 50 Ultra, el flagship que todavía compite

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El tercer lugar queda para el Motorola Edge 50 Ultra 512 GB, un modelo que sigue siendo competitivo por prestaciones. En Tienda Personal aparece con una rebaja del 40%, desde $2.039.999 a $1.223.999, aunque también figura sin stock. En la web oficial de Motorola, el precio consultado es de $1.599.999.

Este equipo es el más “flagship” del listado por enfoque general. Integra un procesador Snapdragon 8s Gen 3, una cámara destacada y un perfil más cercano a los tope de gama tradicionales. La propia Motorola señala que su cámara fue ubicada entre las cinco mejores del mundo en smartphones lanzados en 2024, según DXOMARK.

La conclusión es clara: si se mira solo el precio, el Edge 60 Pro aparece como la mejor oportunidad. Si el interés está en el diseño y la experiencia plegable, el Razr 60 es el más atractivo. Y si la prioridad es comprar el modelo más premium posible dentro de Motorola, el Edge 50 Ultra sigue siendo una opción fuerte, siempre que haya stock disponible.