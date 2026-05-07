Examen de residencias médicas: el Gobierno eliminó el papel y aplicará pruebas digitales

El examen para acceder a las residencias de medicina, enfermería y bioquímica en hospitales nacionales dejará de realizarse en papel . A partir de este año, los postulantes deberán responder las 100 preguntas de selección múltiple mediante una tableta electrónic a que recibirán en el lugar de la evaluación.

La decisión fue adoptada por el Ministerio de Salud luego de los cuestionamientos surgidos durante el proceso de evaluación del año pasado. El nuevo esquema se aplicará para las vacantes disponibles en hospitales y organismos dependientes de la Nación.

De esta forma, las instituciones que figuran son el Hospital Garrahan, el Hospital Posadas, El Cruce y el Hospital Sommer. También participarán la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (Anlis Malbrán) y la Dirección de Epidemiología de la cartera sanitaria.

Al sistema también se incorporaron instituciones de las Fuerzas Armadas, como el Hospital Naval Puerto Belgrano y el Hospital Militar Central. En el sector privado adhirieron, entre otros, la Fundación Favaloro, el Hospital Alemán, Fleni, el Policlínico Bancario y el Sanatorio Otamendi.

La modalidad digital también alcanzará a las residencias postbásicas , destinadas a profesionales que ya completaron una residencia inicial y buscan acceder a una subespecialidad.

Examen de residencias médicas X @FernanQuirosBA

Cómo será el examen

Desde el Ministerio de Salud detallaron que el examen mantendrá la estructura de 100 preguntas de selección múltiple. Cada respuesta correcta otorgará un punto. La organización técnica y académica quedará bajo la órbita del Comité de Adhesión al Examen Integrado (CAEI), dependiente de la Dirección Nacional de Calidad y Desarrollo del Talento en Salud.

Según informó la cartera sanitaria, el comité está integrado por representantes de las instituciones formadoras y tendrá a su cargo la definición de contenidos, criterios de evaluación y pautas técnicas del proceso.

El esquema conservará los cinco puntos adicionales incorporados el año pasado para quienes hayan cursado sus estudios universitarios en el país. Ese puntaje no se utilizará para definir la aprobación del examen, sino para el orden de mérito posterior. En el caso de las residencias postbásicas, el puntaje mínimo establecido para aprobar será de 60 puntos.

Las fechas para rendir el examen

Otro de los cambios será el desdoblamiento de las fechas de evaluación. El examen correspondiente a medicina se realizará el 7 de julio. En tanto, las pruebas para enfermería, bioquímica y residencias postbásicas fueron programadas para el 30 de junio. Los postulantes deberán concurrir únicamente con el Documento Nacional de Identidad para ingresar al lugar asignado.

Además, el Ministerio incorporó una nueva instancia obligatoria para quienes aspiren a adjudicar un cargo luego de rendir el examen. Los candidatos deberán asistir a una entrevista en la institución donde deseen realizar la residencia.

El cronograma oficial prevé que los resultados de las evaluaciones se publiquen durante la semana comprendida entre el 27 y el 31 de julio. Luego se realizará la adjudicación de vacantes y el ingreso a las residencias continuará con la fecha habitual del 1 de septiembre.