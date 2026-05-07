Prefectura permitió el ingreso de 140 buques extranjeros a la Zona Económica Exclusiva, pero les prohibió pescar: el motivo

Más de 140 buques pesqueros de bandera extranjera ingresaron a la Zona Económica Exclusiva Argentina en busca de resguardo ante el fuerte temporal previsto para el Atlántico Sur. La autorización fue otorgada de manera preventiva y por razones de seguridad, mientras Prefectura Naval Argentina mantiene un monitoreo permanente sobre cada embarcación.

La medida se tomó luego de que distintas empresas y asociaciones pesqueras solicitaran refugio frente a las condiciones meteorológicas adversas que afectarán a la región durante los próximos días. Según pudo saber este medio, el ingreso responde a una cuestión de humanidad y de preservación de la vida en el mar. Los buques permanecerán en sectores determinados hasta que pase el temporal y luego deberán retirarse.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso de temporal para la zona, que fue difundido a la comunidad marítima a través de las estaciones costeras de la Prefectura Naval Argentina desplegadas sobre el litoral marítimo. En principio, las embarcaciones permanecerán dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina durante aproximadamente tres días .

Los buques permanecerán en sectores determinados hasta que mejoren las condiciones meteorológicas.

Durante ese período, los buques extranjeros deberán cumplir con las disposiciones del Régimen Federal de Pesca y con el "Procedimiento de actuación ante solicitud de la flota pesquera extranjera para ingresar a la Zona Económica Exclusiva Argentina en busca de resguardo por condiciones meteorológicas desfavorables", implementado en el marco de las facultades del Estado ribereño y de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).

Prefectura Naval Argentina en acción Buques pesqueros de bandera extranjera ingresan en busca de resguardo. Prefectura Naval Argentina

Una de las condiciones centrales es la prohibición absoluta de realizar tareas de pesca, investigación o exploración mientras permanezcan dentro de aguas jurisdiccionales argentinas. Además, las embarcaciones deberán mantener sus artes de pesca aseguradas sobre cubierta y conservar apagadas las luces vinculadas a maniobras pesqueras.

Prefectura Naval Argentina 1 Prefectura monitorea a los buques y controla que no realicen tareas de pesca durante su permanencia. Prefectura Naval Argentina

Prefectura también exigió que los buques mantengan activos de forma permanente los sistemas AIS de identificación y posicionamiento. Esa información permitirá seguir sus movimientos mediante el Sistema Guardacostas y controlar que ninguna embarcación realice actividades prohibidas mientras se encuentre en zona de resguardo.

Los capitanes, además, deberán mantener escucha radial permanente con la estación costera correspondiente e informar periódicamente su posición. La exigencia apunta a reforzar la seguridad de la navegación y preservar la vida humana en el mar durante la permanencia de la flota extranjera en la zona.

En paralelo, la flota pesquera nacional también adoptó medidas preventivas y se desplazó hacia áreas seguras para evitar los efectos del temporal. Prefectura Naval Argentina informó que continuará con el seguimiento permanente de las embarcaciones y mantendrá informadas a las autoridades nacionales competentes sobre la evolución de la situación.