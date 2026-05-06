Argentina asiste a países europeos con insumos de diagnóstico para hantavirus

El Ministerio de Salud de la Nación activó una estrategia de cooperación internacional y vigilancia epidemiológica con el envío de insumos tras la confirmación de un brote de hantavirus vinculado al buque MV Hondius, que dejó hasta el momento ocho casos confirmados y tres fallecidos entre pasajeros y tripulantes.

La cartera sanitaria informó que la variante detectada corresponde a la cepa Andes, con antecedentes de circulación en Chubut, Río Negro, Neuquén y el sur de Chile. Debido a que el crucero zarpó desde Argentina el 1° de abril, el país trabaja junto a organismos internacionales y sistemas sanitarios extranjeros para contener el brote y colaborar en la atención de los pacientes.

En ese marco, la ANLIS-Malbrán enviará insumos clave para diagnóstico a laboratorios de España, Senegal, Sudáfrica, Países Bajos y Reino Unido. El material incluye ARN del virus Andes y placas ELISA para estudios serológicos, suficientes para realizar unos 2.500 diagnósticos . Además, Argentina compartirá protocolos clínicos y guías de tratamiento.

En paralelo, el Ministerio de Salud y el Malbrán avanzan con la investigación epidemiológica local para determinar el posible origen de los contagios. Junto a autoridades sanitarias patagónicas, reconstruyen el itinerario de los ciudadanos holandeses considerados caso índice, quienes recorrieron distintas provincias argentinas y zonas de Chile entre noviembre y abril.

La OMS informó que este miércoles estaban llevando a cabo evacuaciones del crucero afectado por el brote mortal de hantavirus.

Hasta el momento no se detectaron casos asociados dentro del país. No obstante, equipos técnicos viajarán a Ushuaia para realizar operativos de captura y análisis de roedores en áreas vinculadas al recorrido de los viajeros, con el objetivo de detectar posibles reservorios del virus.

Desde el Gobierno nacional señalaron que se mantiene un monitoreo permanente de la situación y una coordinación activa con las jurisdicciones provinciales y organismos internacionales para fortalecer la respuesta sanitaria y avanzar en la identificación del origen del brote.