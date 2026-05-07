El paso a Chile sigue cerrado por mal tiempo: el pronóstico para los próximos días

El paso a Chile cerró este miércoles por nevadas en cordillera. Las autoridades se reunirán este jueves para evaluar su reapertura.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor continúa cerrado por mal tiempo en alta montaña. El cruce internacional quedó inhabilitado este miércoles en horas del mediodía, tras analizar los pronósticos meteorológicos.

Tal como se preveía, las nevadas alcanzaron la zona de Las Cuevas en Argentina y del lado chileno, Portillo.

Según informaron desde la Coordinación, a primera hora de este jueves se reunirán las autoridades de ambos país para evaluar las condiciones de transitabilidad y determinar si el paso a Chile reabre o no.

El pronóstico de Contingencias Climáticas indica una jornada con poca nubosidad en cordillera, sin precipitaciones. El viernes, en tanto, se esperan nevadas en el sector sur de alta montaña.

A la hora de planificar el viaje, las autoridades recomiendan corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en cordillera para evitar inconvenientes. La información se encuentra disponible en el sitio oficial https://www.argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-interior/subsecretaria-de-asuntos-politicos/centros-de-frontera.