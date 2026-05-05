Paso a Chile: notable falta de mantenimiento en el túnel internacional
El transitado camino trasandino evidencia marcadas muestras de deterioro, escombros y obras inconclusas.
El túnel internacional del Cristo Redentor es uno de los pasos internacionales más importantes del país y una conexión estratégica entre Argentina y Chile. Desde hace tiempo el camino trasandino aguarda por mejoras de infraestructura y la falta de mantenimiento ha quedado en evidencia.
La boca del túnel se encuentra rodeada de escombros y con obras inconclusas mal señalizadas. A su vez, el deterioro también se puede observar en la pintura y principalmente en el asfalto.