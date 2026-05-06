Cierra el paso a Chile por mal tiempo: a partir de qué hora

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor cierra preventivamente este miércoles para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación. La medida obedece a un frente de inestabilidad, principalmente en el sector chileno de alta montaña, que condiciona una transitabilidad segura.

El cierre será a partir de este miércoles 6 de mayo desde las 13 horas de Argentina (12 horas de Chile). En tanto, el cierre de barrera de Uspallata se llevará adelante a partir de las 11 horas en Argentina (10 horas de Chile).

Según el pronóstico de Contingencias Climáticas, este miércoles se esperan nevadas en cordillera. Si bien el paso a Chile permanecerá cerrado hasta próximo aviso, las condiciones meteorológicas mejorarían el día jueves, con una jornada con poca nubosidad en cordillera.

Previo a iniciar viaje, las autoridades recomiendan corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en cordillera para evitar inconvenientes. La información se encuentra disponible en el sitio oficial https://www.argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-interior/subsecretaria-de-asuntos-politicos/centros-de-frontera.

El paso Pehuenche, que es otra de las alternativas para cruzar a Chile, permanecerá cerrado preventivamente hasta el mediodía de este miércoles, que se evaluará su reapertura.

Paso Pehuenche

"La medida obedece a la formación de hielo y desprendimiento de rocas en la calzada y lluvias, en el sector chileno", indica el comunicado, que también especifica que la Ruta Nacional 145 se encuentra transitable pero con precaución desde el kilómetro 70, por fuertes vientos hacia el límite internacional.