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Pronóstico: así estará Mendoza este jueves tras el paso del Zonda

La temperatura bajará levemente en Mendoza este jueves, en una jornada mayormente nublada que irá mejorando con el correr de las horas.

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Mendoza tendrá este jueves una jornada fresca, con cielo mayormente nublado y máxima de 19°.

Mendoza tendrá este jueves una jornada fresca, con cielo mayormente nublado y máxima de 19°.

ALF PONCE MERCADO / MDZ

Tras el paso del viento Zonda, Mendoza tendrá una jornada con bastante nubosidad y con una leve baja en la temperatura. El cielo se mantendrá mayormente cubierto durante buena parte del día, aunque las condiciones tenderán a mejorar hacia la tarde, cuando empiece a verse un panorama algo más estable.

El pronostico para los últimos tres días de la semana en Mendoza

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