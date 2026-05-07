Pronóstico: así estará Mendoza este jueves tras el paso del Zonda
La temperatura bajará levemente en Mendoza este jueves, en una jornada mayormente nublada que irá mejorando con el correr de las horas.
Tras el paso del viento Zonda, Mendoza tendrá una jornada con bastante nubosidad y con una leve baja en la temperatura. El cielo se mantendrá mayormente cubierto durante buena parte del día, aunque las condiciones tenderán a mejorar hacia la tarde, cuando empiece a verse un panorama algo más estable.
Según el pronóstico de Contingencias Climáticas y el Servicio Meteorológico Nacional, la máxima será de 19° y la mínima de 13°, con vientos moderados del sector sur que luego rotarán al noreste. En la cordillera, en tanto, se espera poca nubosidad. Con el avance de la tarde, el tiempo tenderá a estabilizarse y la nubosidad perderá protagonismo en distintos sectores de Mendoza.
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