Pronóstico: así estará Mendoza este jueves tras el paso del Zonda

Tras el paso del viento Zonda, Mendoza tendrá una jornada con bastante nubosidad y con una leve baja en la temperatura. El cielo se mantendrá mayormente cubierto durante buena parte del día, aunque las condiciones tenderán a mejorar hacia la tarde, cuando empiece a verse un panorama algo más estable.

Según el pronóstico de Contingencias Climáticas y el Servicio Meteorológico Nacional, la máxima será de 19° y la mínima de 13°, con vientos moderados del sector sur que luego rotarán al noreste. En la cordillera, en tanto, se espera poca nubosidad. Con el avance de la tarde, el tiempo tenderá a estabilizarse y la nubosidad perderá protagonismo en distintos sectores de Mendoza.