Croquetas de pollo: la receta fácil y deliciosa para hacer en casa
Estas croquetas de pollo caseras son una de las recetas versátiles y populares en la cocina tradicional, perfectas como aperitivo o plato principal.
Las croquetas de pollo son una de las recetas más populares de la cocina casera, gracias a su interior cremoso y su exterior dorado y crujiente. Son ideales para aprovechar pollo cocido y convertirlo en un plato delicioso que gusta tanto a niños como a adultos. ¡Manos a la obra!
Dentro de la cocina tradicional, las croquetas destacan por su versatilidad y por ser una excelente opción para servir como aperitivo, entrante o plato principal. Prepará unas croquetas de pollo caseras utilizando pocos ingredientes y siguiendo unos pasos sencillos.
FICHA
Tiempo de cocción
20 minutos
Cantidad de pasos
20 minutos
Tiempo total de preparación
40 minutos
Modo de cocción
Fritura
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera
Ingredientes
- 300 g de pollo cocido y desmenuzado
- 500 ml de leche
- 50 g de manteca
- 50 g de harina común
- 2 huevos
- 100 g de pan rallado
- Sal a gusto
- Pimienta a gusto
- Aceite para freír
Pasos
- Derretí la manteca en una cacerola, agregá la harina y cociná durante 1 minuto. Incorporá la leche poco a poco, mezclando hasta obtener una crema espesa.
- Añadí el pollo desmenuzado, la sal y la pimienta. Mezclá bien y dejá enfriar la preparación.
- Formá las croquetas con las manos, pasalas por los huevos batidos y luego por el pan rallado.
- Freí las croquetas en abundante aceite caliente hasta que estén doradas. Escurrilas sobre papel absorbente y servilas calientes.