Explosión de sabor: receta de croquetas de arroz perfectas para el verano

Esta receta de croquetas de arroz es ideal para el verano: fáciles, rápidas y sabrosas, perfectas para acompañar ensaladas o compartir con amigos.

Candela Spann

Tentación crocante: receta de croquetas de arroz para disfrutar en verano.

Shutterstock

Crocantes por fuera y suaves por dentro, estas croquetas de arroz son ideales para el verano, cuando buscamos comidas fáciles, rápidas y rendidoras. Esta receta combina arroz cocido, queso y hierbas frescas, logrando un snack perfecto para reuniones, picadas o meriendas. Fácil de preparar, sabrosa y con un toque casero que conquista a todos.

Excelentes estas croquetas para picadas o entrantes

Rinde: 12 croquetas

Ingredientes

  • 2 tazas de arroz cocido.

  • 100 g de queso rallado (puede ser mozzarella o parmesano).

  • 1 huevo.

  • 2 cucharadas de harina.

  • 2 cucharadas de perejil fresco picado.

  • Sal y pimienta a gusto.

  • Aceite para freír.

Paso a paso ¡muy fácil!

1. En un bowl grande, mezclá el arroz cocido con el queso rallado, el huevo, la harina, el perejil, la sal y la pimienta hasta obtener una masa homogénea.

2. Formá pequeñas bolitas con la mezcla y aplastalas ligeramente para dar forma de croqueta.

3. Calentá aceite en una sartén profunda a fuego medio-alto.

4. Freí las croquetas en tandas, cuidando que no se amontonen, hasta que estén doradas y crujientes por fuera.

5. Retiralas con espumadera y colocá sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite.

6. Servilas calientes, solas o acompañadas de salsas como mayonesa casera, ketchup o chimichurri.

Prácticas y muy rendidoras
La receta de croquetas de arroz admite rellenos variados como jamón, queso o verduras, adaptándose a todos los gustos.

De la cocina a tu mesa

Esta receta de croquetas de arroz se popularizó en España y se adaptó en Argentina usando arroz blanco y hierbas frescas. Se conservan en heladera hasta 2 días en recipiente cerrado; recalentalas en horno o sartén para recuperar la textura crocante. Son perfectas para disfrutar en verano como snack o entrada en reuniones familiares. ¡Probá una y nos contás!.

