Explosión de sabor: receta de croquetas de arroz perfectas para el verano
Esta receta de croquetas de arroz es ideal para el verano: fáciles, rápidas y sabrosas, perfectas para acompañar ensaladas o compartir con amigos.
Crocantes por fuera y suaves por dentro, estas croquetas de arroz son ideales para el verano, cuando buscamos comidas fáciles, rápidas y rendidoras. Esta receta combina arroz cocido, queso y hierbas frescas, logrando un snack perfecto para reuniones, picadas o meriendas. Fácil de preparar, sabrosa y con un toque casero que conquista a todos.
Rinde: 12 croquetas
Ingredientes
2 tazas de arroz cocido.
100 g de queso rallado (puede ser mozzarella o parmesano).
1 huevo.
2 cucharadas de harina.
2 cucharadas de perejil fresco picado.
Sal y pimienta a gusto.
Aceite para freír.
Paso a paso ¡muy fácil!
1. En un bowl grande, mezclá el arroz cocido con el queso rallado, el huevo, la harina, el perejil, la sal y la pimienta hasta obtener una masa homogénea.
2. Formá pequeñas bolitas con la mezcla y aplastalas ligeramente para dar forma de croqueta.
3. Calentá aceite en una sartén profunda a fuego medio-alto.
4. Freí las croquetas en tandas, cuidando que no se amontonen, hasta que estén doradas y crujientes por fuera.
5. Retiralas con espumadera y colocá sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite.
6. Servilas calientes, solas o acompañadas de salsas como mayonesa casera, ketchup o chimichurri.
De la cocina a tu mesa
Esta receta de croquetas de arroz se popularizó en España y se adaptó en Argentina usando arroz blanco y hierbas frescas. Se conservan en heladera hasta 2 días en recipiente cerrado; recalentalas en horno o sartén para recuperar la textura crocante. Son perfectas para disfrutar en verano como snack o entrada en reuniones familiares. ¡Probá una y nos contás!.