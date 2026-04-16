Esta receta de croqueras de bacalao es muy fácil

Esta receta de croquetas de bacalao es un clásico irresistible de la cocina española. Su interior cremoso y su exterior crujiente las convierten en una opción perfecta para tapas o aperitivos . Con ingredientes sencillos y un proceso cuidado, lograrás unas croquetas llenas de sabor, ideales para sorprender en cualquier ocasión especial.

Paso a paso para crear croquetas de bacalao deliciosa

1- Desmenuzar el bacalao previamente cocido y reservar.

2- Derretir la mantequilla en una sartén y pochar la cebolla y el ajo finamente picados.

3- Añadir la harina y cocinar durante unos minutos removiendo constantemente.

4- Incorporar poco a poco la leche caliente, sin dejar de remover, hasta obtener una bechamel espesa.

5- Agregar el bacalao, la nuez moscada, la sal y la pimienta negra, mezclando bien.

6- Cocinar hasta que la masa se despegue de las paredes y dejar enfriar completamente.

7- Formar las croquetas, pasarlas por huevo batido y luego por pan rallado.

8- Freír en abundante aceite caliente hasta que estén doradas y crujientes.

Croquetas de bacalao caseras paso a paso Croquetas de bacalao caseras paso a paso Shutterstock

De la cocina a la mesa

Elaborar unas croquetas de bacalao caseras es una excelente forma de disfrutar de una receta tradicional llena de sabor y textura. La clave está en conseguir una masa suave y bien ligada, que contraste con un rebozado crujiente y dorado. Estas croquetas son ideales para compartir, ya sea como tapa o entrante en reuniones familiares. Servidas recién hechas, desprenden un aroma irresistible que invita a repetir. Con paciencia y buenos ingredientes, lograrás unas croquetas de bacalao dignas de cualquier mesa española, manteniendo viva una de las preparaciones más queridas de nuestra gastronomía. ¡Irresistibles!.