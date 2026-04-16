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Esta receta de croqueras de bacalao es muy fácil

Sorprende con estas cremosas y crujientes croquetas de bacalao, una opción tradicional y sencilla para tus entrantes.

Candela Spann

Receta tradicional de croquetas de bacalao crujientes

Receta tradicional de croquetas de bacalao crujientes

Shutterstock

Esta receta de croquetas de bacalao es un clásico irresistible de la cocina española. Su interior cremoso y su exterior crujiente las convierten en una opción perfecta para tapas o aperitivos. Con ingredientes sencillos y un proceso cuidado, lograrás unas croquetas llenas de sabor, ideales para sorprender en cualquier ocasión especial.

Receta fácil de croquetas de bacalao cremosas
Receta fácil de croquetas de bacalao cremosas

Receta fácil de croquetas de bacalao cremosas

Ingredientes (rinde 6 porciones)

  • 300 gramos de bacalao desalado
  • 80 gramos de mantequilla
  • 80 gramos de harina de trigo
  • 700 mililitros de leche
  • 1 cebolla pequeña (100 gramos aprox.)
  • 1 diente de ajo
  • 1 pizca de nuez moscada
  • Sal al gusto
  • Pimienta negra al gusto
  • 2 huevos
  • 150 gramos de pan rallado
  • 500 mililitros de aceite para freír

Paso a paso para crear croquetas de bacalao deliciosa

1- Desmenuzar el bacalao previamente cocido y reservar.

2- Derretir la mantequilla en una sartén y pochar la cebolla y el ajo finamente picados.

3- Añadir la harina y cocinar durante unos minutos removiendo constantemente.

4- Incorporar poco a poco la leche caliente, sin dejar de remover, hasta obtener una bechamel espesa.

5- Agregar el bacalao, la nuez moscada, la sal y la pimienta negra, mezclando bien.

6- Cocinar hasta que la masa se despegue de las paredes y dejar enfriar completamente.

7- Formar las croquetas, pasarlas por huevo batido y luego por pan rallado.

8- Freír en abundante aceite caliente hasta que estén doradas y crujientes.

Croquetas de bacalao caseras paso a paso
Croquetas de bacalao caseras paso a paso

Croquetas de bacalao caseras paso a paso

De la cocina a la mesa

Elaborar unas croquetas de bacalao caseras es una excelente forma de disfrutar de una receta tradicional llena de sabor y textura. La clave está en conseguir una masa suave y bien ligada, que contraste con un rebozado crujiente y dorado. Estas croquetas son ideales para compartir, ya sea como tapa o entrante en reuniones familiares. Servidas recién hechas, desprenden un aroma irresistible que invita a repetir. Con paciencia y buenos ingredientes, lograrás unas croquetas de bacalao dignas de cualquier mesa española, manteniendo viva una de las preparaciones más queridas de nuestra gastronomía. ¡Irresistibles!.

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