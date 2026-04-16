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Esta receta de croqueras de bacalao es muy fácil
Sorprende con estas cremosas y crujientes croquetas de bacalao, una opción tradicional y sencilla para tus entrantes.
Esta receta de croquetas de bacalao es un clásico irresistible de la cocina española. Su interior cremoso y su exterior crujiente las convierten en una opción perfecta para tapas o aperitivos. Con ingredientes sencillos y un proceso cuidado, lograrás unas croquetas llenas de sabor, ideales para sorprender en cualquier ocasión especial.
Ingredientes (rinde 6 porciones)
- 300 gramos de bacalao desalado
- 80 gramos de mantequilla
- 80 gramos de harina de trigo
- 700 mililitros de leche
- 1 cebolla pequeña (100 gramos aprox.)
- 1 diente de ajo
- 1 pizca de nuez moscada
- Sal al gusto
- Pimienta negra al gusto
- 2 huevos
- 150 gramos de pan rallado
- 500 mililitros de aceite para freír
Paso a paso para crear croquetas de bacalao deliciosa
1- Desmenuzar el bacalao previamente cocido y reservar.
2- Derretir la mantequilla en una sartén y pochar la cebolla y el ajo finamente picados.
3- Añadir la harina y cocinar durante unos minutos removiendo constantemente.
4- Incorporar poco a poco la leche caliente, sin dejar de remover, hasta obtener una bechamel espesa.
5- Agregar el bacalao, la nuez moscada, la sal y la pimienta negra, mezclando bien.
6- Cocinar hasta que la masa se despegue de las paredes y dejar enfriar completamente.
7- Formar las croquetas, pasarlas por huevo batido y luego por pan rallado.
8- Freír en abundante aceite caliente hasta que estén doradas y crujientes.
De la cocina a la mesa
Elaborar unas croquetas de bacalao caseras es una excelente forma de disfrutar de una receta tradicional llena de sabor y textura. La clave está en conseguir una masa suave y bien ligada, que contraste con un rebozado crujiente y dorado. Estas croquetas son ideales para compartir, ya sea como tapa o entrante en reuniones familiares. Servidas recién hechas, desprenden un aroma irresistible que invita a repetir. Con paciencia y buenos ingredientes, lograrás unas croquetas de bacalao dignas de cualquier mesa española, manteniendo viva una de las preparaciones más queridas de nuestra gastronomía. ¡Irresistibles!.