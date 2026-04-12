La mejor receta de polvorones españoles ¡fáciles y deliciosos!
Tradicionales, delicados y llenos de sabor: esta receta de polvorones estilo español es perfecta para un dulce casero que se deshace en la boca.
Esta receta de polvorones estilo español es un clásico de la repostería, especialmente típico en Navidad. Su textura arenosa y su sabor a almendra los convierten en un dulce único que literalmente se deshace en la boca. Perfectos para acompañar un café o compartir en familia.
Rinde: 8 porciones
Ingredientes
- 300 gramos de harina de trigo.
- 150 gramos de manteca de cerdo.
- 150 gramos de azúcar glass.
- 100 gramos de almendras molidas.
- 5 gramos de canela en polvo.
- 2 gramos de sal.
- 20 gramos de azúcar glass extra.
Paso a paso para crear unos polvorones estilo español caseros deliciosos
1- Tostar la harina de trigo en una sartén o en el horno hasta que esté ligeramente dorada.
2- Dejar enfriar completamente la harina.
3- Mezclar la harina, el azúcar glass, las almendras molidas, la canela en polvo y la sal.
4- Añadir la manteca de cerdo y mezclar hasta obtener una masa homogénea.
5- Estirar la masa y cortar en forma redonda.
6- Colocar en una bandeja de horno.
7- Hornear a 180 grados durante 15 a 20 minutos.
8- Dejar enfriar sin moverlos para que no se rompan.
9- Espolvorear azúcar glass por encima.
De la cocina a la mesa
Los polvorones estilo español son un dulce tradicional que nunca pasa de moda. Esta receta destaca por su textura única, que se deshace al primer bocado, y su delicioso sabor a almendra. Son ideales para celebraciones o simplemente para disfrutar en casa con un buen café o té. Además, se conservan perfectamente durante varios días en un recipiente hermético. Prepararlos en casa permite ajustar el sabor y la textura al gusto personal. Un clásico imprescindible de la repostería que siempre conquista a todos. ¡Una delicia!.