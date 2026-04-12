La mejor receta de polvorones españoles ¡fáciles y deliciosos!

Esta receta de polvorones estilo español es un clásico de la repostería, especialmente típico en Navidad. Su textura arenosa y su sabor a almendra los convierten en un dulce único que literalmente se deshace en la boca. Perfectos para acompañar un café o compartir en familia.

1- Tostar la harina de trigo en una sartén o en el horno hasta que esté ligeramente dorada.

3- Mezclar la harina, el azúcar glass, las almendras molidas, la canela en polvo y la sal.

4- Añadir la manteca de cerdo y mezclar hasta obtener una masa homogénea.

5- Estirar la masa y cortar en forma redonda.

6- Colocar en una bandeja de horno.

7- Hornear a 180 grados durante 15 a 20 minutos.

8- Dejar enfriar sin moverlos para que no se rompan.

9- Espolvorear azúcar glass por encima.

Polvorones estilo español receta tradicional que se deshace en la boca Esta receta de polvorones son típicos de Andalucía Shutterstock

De la cocina a la mesa

Los polvorones estilo español son un dulce tradicional que nunca pasa de moda. Esta receta destaca por su textura única, que se deshace al primer bocado, y su delicioso sabor a almendra. Son ideales para celebraciones o simplemente para disfrutar en casa con un buen café o té. Además, se conservan perfectamente durante varios días en un recipiente hermético. Prepararlos en casa permite ajustar el sabor y la textura al gusto personal. Un clásico imprescindible de la repostería que siempre conquista a todos. ¡Una delicia!.