La receta clave del ingrediente para condimentar pescado: salsa de ajo
Receta de salsa de ajo perfecta para pescados, cremosa, fresca y fácil ideal para acompañar cualquier preparación.
Esta receta de salsa de ajo es ideal para acompañar pescados y realzar su sabor. Con una textura cremosa y un toque suave pero intenso, combina perfecto con preparaciones a la plancha, al horno o fritas. Es una delicia simple, rápida y muy versátil para tener siempre a mano. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (rinde 4 porciones)
- Ajo — 3 dientes
- Mayonesa — 150 gramos
- Jugo de limón — 20 mililitros
- Aceite de oliva — 20 mililitros
- Sal — 2 gramos
- Pimienta — 1 gramo
- Perejil fresco (opcional) — 10 gramos
Paso a paso para crear una salsa de ajo perfecta para pescados
1- Picar finamente el ajo.
2- Colocar en un bowl junto con la mayonesa.
3- Agregar el jugo de limón y el aceite de oliva.
4- Condimentar con sal y pimienta.
5- Mezclar bien hasta lograr una salsa homogénea.
6- Agregar el perejil fresco picado si se desea.
7- Llevar a la heladera unos minutos antes de servir la salsa de ajo.
De la cocina a la mesa
La salsa de ajo es un acompañamiento ideal para realzar el sabor del pescado. Esta receta combina ingredientes simples para lograr una preparación cremosa, fresca y muy sabrosa. El ajo aporta intensidad, mientras que el limón equilibra con un toque ácido que combina perfecto con pescados. Es ideal para servir con merluza, salmón o cualquier preparación a la parrilla o al horno. Además, se puede ajustar la intensidad del ajo según el gusto. ¡A disfrutar!