La receta clave del ingrediente para condimentar pescado: salsa de ajo

Esta receta de salsa de ajo es ideal para acompañar pescados y realzar su sabor . Con una textura cremosa y un toque suave pero intenso, combina perfecto con preparaciones a la plancha, al horno o fritas. Es una delicia simple, rápida y muy versátil para tener siempre a mano. ¡Manos a la obra!

Es la receta más deliciosa de salsa para tus pescados

Es la receta más deliciosa de salsa para tus pescados

Ingredientes (rinde 4 porciones)

Ajo — 3 dientes

Mayonesa — 150 gramos

Jugo de limón — 20 mililitros

Aceite de oliva — 20 mililitros

Sal — 2 gramos

Pimienta — 1 gramo

Perejil fresco (opcional) — 10 gramos

Paso a paso para crear una salsa de ajo perfecta para pescados

1- Picar finamente el ajo.

2- Colocar en un bowl junto con la mayonesa.

3- Agregar el jugo de limón y el aceite de oliva.

4- Condimentar con sal y pimienta.

5- Mezclar bien hasta lograr una salsa homogénea.

6- Agregar el perejil fresco picado si se desea.

7- Llevar a la heladera unos minutos antes de servir la salsa de ajo.

La receta de salsa de ajo que es sensación La receta de salsa de ajo que es sensación Shutterstock

De la cocina a la mesa

La salsa de ajo es un acompañamiento ideal para realzar el sabor del pescado. Esta receta combina ingredientes simples para lograr una preparación cremosa, fresca y muy sabrosa. El ajo aporta intensidad, mientras que el limón equilibra con un toque ácido que combina perfecto con pescados. Es ideal para servir con merluza, salmón o cualquier preparación a la parrilla o al horno. Además, se puede ajustar la intensidad del ajo según el gusto. ¡A disfrutar!