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La receta clave del ingrediente para condimentar pescado: salsa de ajo

Receta de salsa de ajo perfecta para pescados, cremosa, fresca y fácil ideal para acompañar cualquier preparación.

Candela Spann

Salsa de ajo perfecta para tus pescados, receta clave

Salsa de ajo perfecta para tus pescados, receta clave

Shutterstock

Esta receta de salsa de ajo es ideal para acompañar pescados y realzar su sabor. Con una textura cremosa y un toque suave pero intenso, combina perfecto con preparaciones a la plancha, al horno o fritas. Es una delicia simple, rápida y muy versátil para tener siempre a mano. ¡Manos a la obra!

Es la receta más deliciosa de salsa para tus pescados
Es la receta m&aacute;s deliciosa de salsa para tus pescados

Es la receta más deliciosa de salsa para tus pescados

Ingredientes (rinde 4 porciones)

  • Ajo — 3 dientes
  • Mayonesa — 150 gramos
  • Jugo de limón — 20 mililitros
  • Aceite de oliva — 20 mililitros
  • Sal — 2 gramos
  • Pimienta — 1 gramo
  • Perejil fresco (opcional) — 10 gramos

Paso a paso para crear una salsa de ajo perfecta para pescados

1- Picar finamente el ajo.

2- Colocar en un bowl junto con la mayonesa.

3- Agregar el jugo de limón y el aceite de oliva.

4- Condimentar con sal y pimienta.

5- Mezclar bien hasta lograr una salsa homogénea.

6- Agregar el perejil fresco picado si se desea.

7- Llevar a la heladera unos minutos antes de servir la salsa de ajo.

La receta de salsa de ajo que es sensación
La receta de salsa de ajo que es sensaci&oacute;n

La receta de salsa de ajo que es sensación

De la cocina a la mesa

La salsa de ajo es un acompañamiento ideal para realzar el sabor del pescado. Esta receta combina ingredientes simples para lograr una preparación cremosa, fresca y muy sabrosa. El ajo aporta intensidad, mientras que el limón equilibra con un toque ácido que combina perfecto con pescados. Es ideal para servir con merluza, salmón o cualquier preparación a la parrilla o al horno. Además, se puede ajustar la intensidad del ajo según el gusto. ¡A disfrutar!

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