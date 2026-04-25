Descubre la auténtica receta de sopa de ajo española

Esta receta de sopa de ajo española es un clásico de la cocina tradicional castellana, humilde y reconfortante. Con ingredientes sencillos como pan, ajo y pimentón, esta preparación logra un sabor profundo y cálido. Ideal para días fríos, esta delicia transforma lo básico en un plato lleno de carácter y tradición.

1- Corta el pan en rebanadas finas o trozos pequeños.

2- Pela y lamina los ajos.

3- Calienta el aceite de oliva en una olla y sofríe los ajos hasta que estén dorados.

4- Añade el jamón serrano en tiras y saltea brevemente.

5- Incorpora el pimentón y mezcla rápidamente para que no se queme.

6- Agrega el pan y remueve para que se impregne bien.

7- Vierte el caldo caliente y cocina durante 10 minutos.

8- Casca los huevos directamente en la sopa y deja que se cuajen.

9- Ajusta de sal y pimienta.

10- Sirve la sopa de ajo española bien caliente.

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De la cocina a la mesa

La sopa de ajo española es uno de los platos más representativos de la cocina de aprovechamiento en España. Esta receta demuestra cómo ingredientes simples pueden transformarse en un guiso lleno de sabor y tradición. El aroma del ajo, el pimentón y el jamón crean una combinación inconfundible. Además, es una preparación económica y muy nutritiva, perfecta para reconfortar en días fríos. Esta receta admite variaciones según la región, pero siempre mantiene su esencia humilde. Prepararla en casa es una forma de conectar con la cocina tradicional y disfrutar de un plato auténtico y lleno de historia.