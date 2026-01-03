Receta de ajoblanco casero: la sopa fría de almendras y ajo más famosa

Esta receta de ajoblanco es una de las sopas frías más antiguas de la gastronomía española, originaria de Andalucía. Elaborada con almendras, ajo y aceite de oliva, destaca por su sabor delicado, su textura cremosa y su carácter refrescante. Es una de las más elegidas durante todo el año, así que ¿por qué no prepararla en diciembre? ¡A cocinar!