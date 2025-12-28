Ultra fresca y cremosa: receta de sopa fría de paltas y pepinos

Refrescante, cremosa y bien veraniega, esta receta de sopa fría de paltas y pepinos es ideal para los días de calor intenso. No lleva cocción, se prepara en pocos minutos y resulta liviana pero sabrosa. Perfecta como entrada o plato liviano, combina ingredientes simples con una textura suave que se disfruta bien fría.

1. Lavá bien los pepinos y pelalos si la cáscara está muy dura.

2. Cortalos en rodajas y colocalos en el vaso de la licuadora.

3. Abrí las paltas , retirales el carozo y agregá la pulpa junto al pepino .

4. Sumá el yogur, el diente de ajo y el jugo de limón.

5. Incorporá el aceite de oliva, la sal y la pimienta.

6. Agregá el agua fría de a poco para regular la textura.

7. Licuá hasta lograr una sopa bien cremosa y homogénea.

8. Probá y ajustá la sazón si hace falta.

9. Llevá la preparación a la heladera por al menos 1 hora y servila bien fría, con hierbas picadas por encima si te gusta.

Ideal para servirla como entrada La receta se consume bien fría para resaltar su frescura. Shutterstock

Las sopas frías se consumen desde la antigüedad en zonas cálidas como forma natural de hidratarse. Esta versión se conserva en la heladera hasta 24 horas, bien tapada, para evitar que la palta se oxide. Conviene remover antes de servir y, si hace falta, agregar unas gotitas extra de limón para mantener el color y el sabor bien frescos. Ideal para comer liviano sin resignar gusto. ¡Y a disfrutar!.