Sopa fría de melón con jamón: receta fácil, fresca y perfecta para el verano
Prepara esta receta paso a paso de sopa fría de melón con jamón, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una auténtica comida española.
Esta receta de sopa fría de melón con jamón es ideal para los días calurosos, ya que combina frescura, suavidad y un contraste salado irresistible. Es una preparación sencilla que destaca por su elegancia, su sabor equilibrado y su presentación ligera, perfecta como entrada veraniega.
Ingredientes para una sopa de melón con jamón perfecta
Rinde 4 porciones.
- 1 kg de melón maduro.
- 100 g de jamón serrano.
- 200 ml de nata líquida para cocinar.
- 1 cucharada de aceite de oliva.
- Sal, al gusto.
- Pimienta negra, al gusto.
- Hojas de menta fresca (opcional, para decorar).
Paso a paso ¡muy fácil!
1- Pela el melón, retira las semillas y córtalo en cubos medianos.
2- Coloca el melón en la licuadora y procesa hasta obtener una textura homogénea.
3- Añade la nata líquida, el aceite de oliva, la sal y la pimienta, y vuelve a licuar unos segundos.
4- Refrigera la sopa durante al menos 1 hora para que esté bien fría.
5- Corta el jamón serrano en tiras o cubos pequeños.
6- Sirve la sopa fría en platos o vasos y agrega el jamón por encima.
7- Decora con menta fresca si lo deseas y sirve inmediatamente.
De la cocina a la mesa
La receta de sopa fría de melón con jamón es una opción refrescante, rápida y muy versátil para el verano. Su preparación no requiere cocción, lo que conserva mejor los sabores naturales y los nutrientes del melón. El contraste entre lo dulce de la fruta y lo salado del jamón crea una experiencia gastronómica equilibrada y agradable. Además, puede adaptarse fácilmente ajustando la textura o incorporando hierbas aromáticas. Es perfecta como primer plato ligero, para comidas especiales o reuniones informales, demostrando que con pocos ingredientes se puede lograr una receta elegante y deliciosa. ¡A disfrutar!