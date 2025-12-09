Sopa fría de melón con jamón: receta fácil, fresca y perfecta para el verano

Esta receta de sopa fría de melón con jamón es ideal para los días calurosos, ya que combina frescura, suavidad y un contraste salado irresistible. Es una preparación sencilla que destaca por su elegancia, su sabor equilibrado y su presentación ligera, perfecta como entrada veraniega.

La receta se sirve tradicionalmente muy fría, lo que la hace ideal para los días calurosos.

1- Pela el melón , retira las semillas y córtalo en cubos medianos.

2- Coloca el melón en la licuadora y procesa hasta obtener una textura homogénea.

3- Añade la nata líquida, el aceite de oliva, la sal y la pimienta, y vuelve a licuar unos segundos.

4- Refrigera la sopa durante al menos 1 hora para que esté bien fría.

5- Corta el jamón serrano en tiras o cubos pequeños.

6- Sirve la sopa fría en platos o vasos y agrega el jamón por encima.

7- Decora con menta fresca si lo deseas y sirve inmediatamente.

Esta receta combina sabores dulces y salados, una mezcla muy popular en la cocina española.

De la cocina a la mesa

La receta de sopa fría de melón con jamón es una opción refrescante, rápida y muy versátil para el verano. Su preparación no requiere cocción, lo que conserva mejor los sabores naturales y los nutrientes del melón. El contraste entre lo dulce de la fruta y lo salado del jamón crea una experiencia gastronómica equilibrada y agradable. Además, puede adaptarse fácilmente ajustando la textura o incorporando hierbas aromáticas. Es perfecta como primer plato ligero, para comidas especiales o reuniones informales, demostrando que con pocos ingredientes se puede lograr una receta elegante y deliciosa. ¡A disfrutar!