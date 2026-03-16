Receta paso a paso de papas al horno con queso gratinado: ¡probala!

Las papas al horno son fáciles de preparar, se hacen con pocos ingredientes y tienen un resultado delicioso gracias a su textura dorada en la superficie y tierna en el interior. En esta receta, el agregado de queso gratinado le da una capa extra de sabor irresistible que aparece cuando el queso se derrite y se dora en el horno. ¡Manos a la obra!