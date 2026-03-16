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Receta paso a paso de papas al horno con queso gratinado: ¡probala!

Una receta simple de papas al horno doradas y cubiertas con queso gratinado, perfectas como guarnición o plato principal.

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Una receta que no podés no probar.

Una receta que no podés no probar.

Las papas al horno son fáciles de preparar, se hacen con pocos ingredientes y tienen un resultado delicioso gracias a su textura dorada en la superficie y tierna en el interior. En esta receta, el agregado de queso gratinado le da una capa extra de sabor irresistible que aparece cuando el queso se derrite y se dora en el horno. ¡Manos a la obra!

Ingredientes (Para 3 a 4 porciones)

  • 4 papas medianas
  • 150 g de queso mozzarella o queso cremoso
  • 40 g de queso rallado
  • 3 cucharadas de aceite de oliva
  • 1 diente de ajo
  • Sal a gusto
  • Pimienta negra a gusto
  • Orégano o pimentón a gusto
Papas con queso
Receta paso a paso de las papas al horno más ricas.

Receta paso a paso de las papas al horno más ricas.

Paso a paso de la receta

  1. Encender el horno y llevarlo a 200 °C.
  2. Lavar bien las papas, pelarlas si se desea y cortarlas en rodajas o cubos medianos.
  3. Colocar las papas en un bowl y agregar el aceite de oliva, el ajo picado, sal, pimienta y las especias elegidas. Mezclar bien para que todas queden cubiertas.
  4. Colocar las papas en una bandeja para horno en una sola capa para que se cocinen de manera pareja.
  5. Llevar al horno durante 20 minutos, removiendo una vez a mitad de cocción.
  6. Retirar la bandeja y distribuir el queso mozzarella en trozos y el queso rallado por encima.
  7. Volver a llevar al horno durante 10 minutos más, hasta que el queso esté derretido y dorado.
  8. Retirar del horno y dejar reposar unos minutos antes de servir. ¡Y listo!

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