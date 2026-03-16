Receta paso a paso de papas al horno con queso gratinado: ¡probala!
Una receta simple de papas al horno doradas y cubiertas con queso gratinado, perfectas como guarnición o plato principal.
Las papas al horno son fáciles de preparar, se hacen con pocos ingredientes y tienen un resultado delicioso gracias a su textura dorada en la superficie y tierna en el interior. En esta receta, el agregado de queso gratinado le da una capa extra de sabor irresistible que aparece cuando el queso se derrite y se dora en el horno. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (Para 3 a 4 porciones)
- 4 papas medianas
- 150 g de queso mozzarella o queso cremoso
- 40 g de queso rallado
- 3 cucharadas de aceite de oliva
- 1 diente de ajo
- Sal a gusto
- Pimienta negra a gusto
- Orégano o pimentón a gusto
Paso a paso de la receta
- Encender el horno y llevarlo a 200 °C.
- Lavar bien las papas, pelarlas si se desea y cortarlas en rodajas o cubos medianos.
- Colocar las papas en un bowl y agregar el aceite de oliva, el ajo picado, sal, pimienta y las especias elegidas. Mezclar bien para que todas queden cubiertas.
- Colocar las papas en una bandeja para horno en una sola capa para que se cocinen de manera pareja.
- Llevar al horno durante 20 minutos, removiendo una vez a mitad de cocción.
- Retirar la bandeja y distribuir el queso mozzarella en trozos y el queso rallado por encima.
- Volver a llevar al horno durante 10 minutos más, hasta que el queso esté derretido y dorado.
- Retirar del horno y dejar reposar unos minutos antes de servir. ¡Y listo!