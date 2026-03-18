La mejor receta de helado con almendras: fácil, cremoso e irresistible
Una receta fresca, cremosa y llena de sabor: helado con almendras casero que llena de sabor y felicidad cualquier momento.
Esta receta es ideal para quienes aman preparar postres y dulces caseros con un toque especial. El helado con almendras combina la suavidad de la crema con el crocante de los frutos secos, logrando un sabor irresistible. Es una opción perfecta para el verano o para cerrar una comida con un postre fresco y delicioso.
Rinde: 6 porciones
Ingredientes
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400 gramos de crema de leche.
200 gramos de leche condensada.
120 gramos de almendras tostadas.
10 gramos de esencia de vainilla.
Paso a paso para crear un helado con almendras delicioso
1- Picá las almendras tostadas en trozos pequeños para que aporten textura al helado.
2- Batí la crema de leche en un bol grande hasta que quede semi montada y cremosa.
3- Agregá la leche condensada y la esencia de vainilla, mezclá suavemente para integrar todos los ingredientes.
4- Sumá las almendras picadas y mezclá con movimientos envolventes para distribuirlas bien en la preparación.
5- Volcá la mezcla en un recipiente apto para freezer.
6- Llevá al freezer durante al menos 4 horas, hasta que el helado con almendras tome consistencia.
7- Retirá del freezer unos minutos antes de servir para que tenga una textura más cremosa.
8- Serví el helado con almendras en copas o bowls.
De la cocina a la mesa
Este helado con almendras es una de esas preparaciones que demuestran que lo casero puede ser tan rico como el de una heladería. La receta es sencilla, pero el resultado tiene una textura cremosa y un sabor equilibrado entre dulce y crocante. Además, podés personalizarla agregando chocolate picado, caramelo o incluso un toque de café para intensificar el sabor. Guardá el helado casero en un recipiente hermético en el freezer para conservar su textura y aroma durante varios días. Es un postre perfecto para compartir en familia. ¡Delicioso!.