La mejor receta de helado con almendras: fácil, cremoso e irresistible

Esta receta es ideal para quienes aman preparar postres y dulces caseros con un toque especial. El helado con almendras combina la suavidad de la crema con el crocante de los frutos secos , logrando un sabor irresistible. Es una opción perfecta para el verano o para cerrar una comida con un postre fresco y delicioso.

En algunas versiones de esta receta se agrega miel para darle un toque diferente.

1- Picá las almendras tostadas en trozos pequeños para que aporten textura al helado .

2- Batí la crema de leche en un bol grande hasta que quede semi montada y cremosa.

3- Agregá la leche condensada y la esencia de vainilla, mezclá suavemente para integrar todos los ingredientes.

4- Sumá las almendras picadas y mezclá con movimientos envolventes para distribuirlas bien en la preparación.

5- Volcá la mezcla en un recipiente apto para freezer.

6- Llevá al freezer durante al menos 4 horas, hasta que el helado con almendras tome consistencia.

7- Retirá del freezer unos minutos antes de servir para que tenga una textura más cremosa.

8- Serví el helado con almendras en copas o bowls.

Helado con almendras receta simple y deliciosa El secreto de esta receta es usar almendras tostadas para intensificar el sabor. Shutterstock

De la cocina a la mesa

Este helado con almendras es una de esas preparaciones que demuestran que lo casero puede ser tan rico como el de una heladería. La receta es sencilla, pero el resultado tiene una textura cremosa y un sabor equilibrado entre dulce y crocante. Además, podés personalizarla agregando chocolate picado, caramelo o incluso un toque de café para intensificar el sabor. Guardá el helado casero en un recipiente hermético en el freezer para conservar su textura y aroma durante varios días. Es un postre perfecto para compartir en familia. ¡Delicioso!.