Cómo hacer galletas de limón caseras que quedan perfectas: receta paso a paso
Aromáticas, crujientes y con un toque cítrico irresistible: esta receta de galletas de limón caseras es perfecta para acompañar el café o la merienda.
Esta receta de galletas de limón es perfecta para quienes disfrutan de la repostería casera con sabores frescos. Estas galletas destacan por su aroma a limón y su textura ligeramente crujiente por fuera y tierna por dentro. Siguiendo el paso a paso podrás preparar un dulce sencillo y delicioso típico de muchas cocinas españolas.
Rinde: 20 porciones
Ingredientes
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250 gramos de harina de trigo.
120 gramos de mantequilla.
120 gramos de azúcar.
1 huevo.
10 gramos de ralladura de limón.
30 mililitros de zumo de limón.
5 gramos de polvo de hornear.
2 gramos de sal.
40 gramos de azúcar glass.
Paso a paso para crear unas galletas de limón caseras deliciosas
1- Colocar la mantequilla y el azúcar en un bol y mezclar hasta obtener una crema suave.
2- Añadir el huevo, la ralladura de limón y el zumo de limón y mezclar bien.
3- Incorporar la harina de trigo, el polvo de hornear y la sal poco a poco.
4- Mezclar hasta formar una masa suave y homogénea.
5- Cubrir la masa con film y dejar reposar en el frigorífico durante 30 minutos.
6- Formar pequeñas bolas con la masa y pasarlas por azúcar glass.
7- Colocar las galletas en una bandeja con papel de horno.
8- Aplastar ligeramente cada galleta con la mano.
9- Hornear en horno precalentado a 180 grados durante 12 a 15 minutos.
10- Dejar enfriar las galletas de limón antes de servir.
De la cocina a la mesa
Las galletas de limón son un dulce muy popular en la repostería casera porque esta receta combina ingredientes sencillos con un resultado lleno de sabor. El limón aporta un aroma fresco que las hace ideales para acompañar el café, el té o una buena merienda. Lo mejor es disfrutarlas recién hechas, cuando conservan su textura crujiente. También se pueden guardar en un recipiente hermético durante varios días sin perder su sabor. ¡Y a disfrutar!