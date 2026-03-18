Cómo hacer galletas de limón caseras que quedan perfectas: receta paso a paso

Esta receta de galletas de limón es perfecta para quienes disfrutan de la repostería casera con sabores frescos. Estas galletas destacan por su aroma a limón y su textura ligeramente crujiente por fuera y tierna por dentro. Siguiendo el paso a paso podrás preparar un dulce sencillo y delicioso típico de muchas cocinas españolas.

En algunas regiones de España, la receta incluye un toque de canela o vainilla.

Receta de galletas de limón caseras crujientes y aromáticas

1- Colocar la mantequilla y el azúcar en un bol y mezclar hasta obtener una crema suave.

2- Añadir el huevo , la ralladura de limón y el zumo de limón y mezclar bien.

3- Incorporar la harina de trigo, el polvo de hornear y la sal poco a poco.

4- Mezclar hasta formar una masa suave y homogénea.

5- Cubrir la masa con film y dejar reposar en el frigorífico durante 30 minutos.

6- Formar pequeñas bolas con la masa y pasarlas por azúcar glass.

7- Colocar las galletas en una bandeja con papel de horno.

8- Aplastar ligeramente cada galleta con la mano.

9- Hornear en horno precalentado a 180 grados durante 12 a 15 minutos.

10- Dejar enfriar las galletas de limón antes de servir.

Galletas de limón irresistibles receta casera española El limón es uno de los ingredientes más utilizados en la repostería española por su aroma fresco. Shutterstock

De la cocina a la mesa

Las galletas de limón son un dulce muy popular en la repostería casera porque esta receta combina ingredientes sencillos con un resultado lleno de sabor. El limón aporta un aroma fresco que las hace ideales para acompañar el café, el té o una buena merienda. Lo mejor es disfrutarlas recién hechas, cuando conservan su textura crujiente. También se pueden guardar en un recipiente hermético durante varios días sin perder su sabor. ¡Y a disfrutar!