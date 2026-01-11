La sopa de huevo perfecta: simple, reconfortante y lista en minutos

En tiempos donde la cocina rápida suele ganarle a la casera, hay platos que resisten modas y siguen ocupando un lugar de privilegio en la mesa familiar. La sopa de huevo es uno de ellos: económica, nutritiva y sorprendentemente sabrosa cuando se prepara con los pasos justos. No hace falta ser chef ni tener ingredientes sofisticados; alcanza con respetar el caldo, el punto del huevo y un par de secretos que marcan la diferencia.