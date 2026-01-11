El yate de 60 millones que impacta en Punta del Este: quién es el dueño

Se trata de una embarcación que sorprende por su magnificencia. Tal es así que, a pesar del importante flujo de embarcaciones que se reciben durante el verano, todo aquel que pasa por el puerto Nuestra Señora de La Candelaria de Punta del Este queda impactado por el porte de este yate .

Es que desde hace un mes que este megayate sobresale con respecto a los demás en Punta. Su nombre es Pink Shadow, navega desde el año 2023, tiene 58 metros de largo y dicen que su valor es de 60 millones de dólares.

Su propietario es el magnate alemán Hans Georg Näder, y ya es habitué de Punta del Este, pues en el 2024 ya se había mostrado por la zona. El 11 de diciembre de 2025 regresó por el sur de América y llegó a este balneario, amado por personajes del mundo empresarial, artístico y farandulezco.

En varias publicaciones se relata que el amor de Näder por la navegación –y en especial por los yates y veleros– viene desde épocas de joven. Según se explicita en dichas notas periodísticas, a lo largo de su vida Näder ha competido en regatas y numerosos certámenes internacionales, y en 2013 adquirió el 80% del astillero finlandés Baltic Yachts, especializado en embarcaciones de lujo. Con el tiempo, amplió su participación hasta convertirse en su único propietario.

Una imagen de Hans Georg Näder, en el momento en que le entregan un reconocimiento. Foto: Ig @stefan_ionkov

Damen Yatching, el centenario armador de Países Bajos, crea el Pink Shadow en 2019 en sus astilleros ubicados en Turquía. Design Unlimitedm, por pedido de Näder, se hace cargo de la decoración.

El increíble barco tiene 58 metros de eslora (largo) y 11 de manga (anchura máxima). Es una embarcación rompehielos con capacidad para 12 pasajeros distribuidos en seis suites de lujo, y para una tripulación de 20 personas.

Entre sus prestaciones destacan un bar y salón tipo cabaña con acceso a una piscina infinita, un salón de observación en proa con vistas panorámicas y un sun deck con sky lounge, comedor al aire libre y jacuzzi.

Además, dispone de helipuerto certificado, barbacoa, gimnasio, dos embarcaciones auxiliares y equipamiento para deportes acuáticos como motos de agua, tablas y kayaks. Incluso lleva un transporte para andar por tierra.

Aunque no existe una cifra oficial pública sobre el valor exacto del Pink Shadow, medios especializados estiman su precio en alrededor de 60 millones de dólares, atendiendo a su tamaño, equipamiento, tecnología y a otras embarcaciones comparables dentro del mercado de superyates.

El Pink Shadow se ofrece online para alquilar por 585 mil euros (más impuestos) la semana en temporada alta.

Quién es Hans Georg Näder

Según cuenta la publicación Rosario3; Näder, de 64 años, es presidente del consejo de administración de Ottobock SE & Co., una compañía alemana fundada en 1919 por su abuelo, Otto Bock, y que se convirtió en referente mundial en tecnología ortopédica. Además de presidirla, el empresario es el accionista mayoritario del grupo a través de Näder Holding.

En su juventud estudió Administración de Empresas y, en 2005, fue nombrado profesor honorario de la Universidad Privada de Ciencias Aplicadas de Göttingen. También es profesor visitante en la Capital Medical University de Pekín y en la PFH de Göttingen, donde impulsó la creación del grado en Ortobiónica.

Desde que asumió el control de la empresa tras la retirada de su padre, con solo 28 años, multiplicó la plantilla por más de siete, superando actualmente los 10.000 empleados en todo el mundo. Actualmente, Ottobock opera con filiales de ventas y servicios en 60 países y registra ingresos anuales superiores a los 1.600 millones de dólares.

El patrimonio neto de Näder y su familia está estimado en 5.300 millones de dólares, según datos de Forbes. Ocupa el puesto número 773 en el ranking global de multimillonarios.