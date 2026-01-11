Franco Colapinto semidesnudo en Punta del Este: el video que es viral

Franco Colapinto está en Punta del Este y entrena para la temporada 2026. Sin embargo, el cambio en su cuerpo es lo que lo ha hecho viral. En la nota, el video.

El balneario de Punta del Este está colmado de famosos, y los portales de noticias están al salto de encontrarlos. Esta vez la noticia tiene que ver con que se viralizó un video de Franco Colapinto entrenando bajo un fuerte temporal junto a Lucas Benemo.

Por que sorprendió la presencia de Franco Colapinto Sin embargo, no fueron los comentarios que tienen que ver con el automovilismo ni los de aliento los que preponderaron a la salida de estas imágenes, sino los que tienen que ver con la figura del piloto argentino.

Sin remera y bajo la lluvia, Colapinto dejó en evidencia un notable cambio físico mientras se prepara para una nueva temporada en la Fórmula 1. El exigente entrenamiento apunta a soportar las altas fuerzas G de la categoría reina.

IMG_1503 El video, que ya es viral en redes, muestra a Franco entrenando bajo la tormenta que se desató en Punta del Este. El joven piloto corre con el torso desnudo y deja ver una musculatura que ha levantado suspiros entre las mujeres y también en muchos hombres.

El debate que se suscitó en redes sociales tiene que ver con dos veredas: por un lado están aquellos y aquellas que comentan sobre el "lomo" de Colapinto, y lo piropean con frases incluso muy subidas de tono; y por otro los que ponen el acento en el tema de la cosificación de los cuerpos: "Si fuera una chica y todos hablaran de su físico, la condena sería masiva. Pero como es un hombre, a nadie le parece mal", resumen.