Presenta:

Estilo

|

Punta del Este

El bautismo top del que habló toda Punta del Este

Un evento distinto en Punta del Este, entre tanto ágape e invitaciones de marcas top. Fue el comentario de muchas reuniones, y en esta nota, te lo mostramos.

Federico Croce

Federico Croce

No te pierdas, en la nota, los detalles y la galería de fotos al final.

No te pierdas, en la nota, los detalles y la galería de fotos al final.

Un evento atípico en lo que significa "la movida del verano" de Punta del Este, sin lugar a dudas. En las mesas de café y en los eventos multitudinarios de diferentes marcas que llevan el pulso de los primeros días del 2026 en Punta del Este, el comentario fue el espectacular bautismo que se vivió en estos días en la zona.

Es que Angie Landaburu y su pareja, Augusto Marini, celebraron este sacramento de iniciación cristiana para su hijo Alessandro, en una ceremonia íntima, elegantísima, y muy especial.

Te Podría Interesar

El bautismo se realizó en su casa de Solanas y fue oficiado por un sacerdote de la Iglesia de la Candelaria. El encuentro reunió a familiares y amigos cercanos, y fue vivido como un momento de fe y celebración compartida.

La ambientación estuvo inspirada en un “bosque encantado”, una estética simple y cercana, pensada para conectar con la infancia y la naturaleza. Los padrinos fueron Clara Berisso y Juan Cruz Marini, debido al rol afectivo que ocupan en la vida de la familia.

En cuanto a los looks, Angie lució un vestido y zapatos de Gucci, Augusto optó por un conjunto de Loro Piana, y Alessandro llevó un outfit especialmente significativo, regalo de una amiga cercana.

La celebración reflejó el presente pleno que atraviesa la pareja, marcado por la maternidad y la paternidad. En paralelo, Angie comienza el 2026 combinando la familia con nuevos proyectos profesionales, entre ellos la tercera temporada de su podcast “Ángeles y Demonios”, grabada en Punta del Este.

No te pierdas las fotos del evento, a continuación:

Bautismo hijo Angie Landaburu Punta del Este 2026 9
El anochecer: la imagen y la ambientaci&oacute;n de todo el evento fue especialmente cuidada para que el lucimiento sea al 100%

El anochecer: la imagen y la ambientación de todo el evento fue especialmente cuidada para que el lucimiento sea al 100%

Bautismo hijo Angie Landaburu Punta del Este 2026 12
Angie Landaburu y Augusto Marini en el bautismo de Alessandro.

Angie Landaburu y Augusto Marini en el bautismo de Alessandro.

Bautismo hijo Angie Landaburu Punta del Este 2026 11
Angie Landaburu, Augusto Marini y Alessandro, junto con Jorge Landaburu y Ángeles Cibils.

Angie Landaburu, Augusto Marini y Alessandro, junto con Jorge Landaburu y Ángeles Cibils.

Bautismo hijo Angie Landaburu Punta del Este 2026 10
Un detalle de la mesa, en donde se disfrut&oacute; una comida espectacular.

Un detalle de la mesa, en donde se disfrutó una comida espectacular.

Bautismo hijo Angie Landaburu Punta del Este 2026 15
Angie Landaburu, by Gucci.

Angie Landaburu, by Gucci.

Bautismo hijo Angie Landaburu Punta del Este 2026 16
Evangelina Bomparola dijo presente.

Evangelina Bomparola dijo presente.

Bautismo hijo Angie Landaburu Punta del Este 2026 17
Clara Etchevarría y Dai Stuart en el bautismo de Alessandro.

Clara Etchevarría y Dai Stuart en el bautismo de Alessandro.

Bautismo hijo Angie Landaburu Punta del Este 2026 18
Clara Berisso, Juan Cruz Marini, Augusto Marini y Angie Landaburu en el bautismo de Alessandro.

Clara Berisso, Juan Cruz Marini, Augusto Marini y Angie Landaburu en el bautismo de Alessandro.

Bautismo hijo Angie Landaburu Punta del Este 2026 19
Los detalles infantiles se amalgamaron con el lujo del evento.

Los detalles infantiles se amalgamaron con el lujo del evento.

Bautismo hijo Angie Landaburu Punta del Este 2026
Los exclusivos invitados aseguraron que la ceremonia fue muy emotiva.

Los exclusivos invitados aseguraron que la ceremonia fue muy emotiva.

Bautismo hijo Angie Landaburu Punta del Este 2026 2
Angie Landaburu hizo match con la deco de la jornada.

Angie Landaburu hizo match con la deco de la jornada.

Bautismo hijo Angie Landaburu Punta del Este 2026 3
Los invitados disfrutaron de un &aacute;gape en una mesa imperial.

Los invitados disfrutaron de un ágape en una mesa imperial.

Bautismo hijo Angie Landaburu Punta del Este 2026 4
El verde fue el color regente.

El verde fue el color regente.

Bautismo hijo Angie Landaburu Punta del Este 2026 5
En las fotos puede verse la ambientaci&oacute;n tem&aacute;tica del "bosque encantado", con ciervos y otros animales.

En las fotos puede verse la ambientación temática del "bosque encantado", con ciervos y otros animales.

Bautismo hijo Angie Landaburu Punta del Este 2026 6
Todo fue &iacute;ntimo, pero al mismo tiempo, colmado de un glam especial.

Todo fue íntimo, pero al mismo tiempo, colmado de un glam especial.

Bautismo hijo Angie Landaburu Punta del Este 2026 7
En vez de hacer el Bautismo en una Iglesia o Capilla tradicional, Angie y su esposo prefirieron hacerlo en casa.

En vez de hacer el Bautismo en una Iglesia o Capilla tradicional, Angie y su esposo prefirieron hacerlo en casa.

Bautismo hijo Angie Landaburu Punta del Este 2026 8
Todos los presentes volvieron a sus hogares con rosarios bendecidos en el Vaticano y tra&iacute;dos especialmente.

Todos los presentes volvieron a sus hogares con rosarios bendecidos en el Vaticano y traídos especialmente.

Archivado en

Notas Relacionadas