El bautismo top del que habló toda Punta del Este

Un evento distinto en Punta del Este, entre tanto ágape e invitaciones de marcas top. Fue el comentario de muchas reuniones, y en esta nota, te lo mostramos.

No te pierdas, en la nota, los detalles y la galería de fotos al final.

Un evento atípico en lo que significa "la movida del verano" de Punta del Este, sin lugar a dudas. En las mesas de café y en los eventos multitudinarios de diferentes marcas que llevan el pulso de los primeros días del 2026 en Punta del Este, el comentario fue el espectacular bautismo que se vivió en estos días en la zona.

Es que Angie Landaburu y su pareja, Augusto Marini, celebraron este sacramento de iniciación cristiana para su hijo Alessandro, en una ceremonia íntima, elegantísima, y muy especial.

El bautismo se realizó en su casa de Solanas y fue oficiado por un sacerdote de la Iglesia de la Candelaria. El encuentro reunió a familiares y amigos cercanos, y fue vivido como un momento de fe y celebración compartida.

La ambientación estuvo inspirada en un “bosque encantado”, una estética simple y cercana, pensada para conectar con la infancia y la naturaleza. Los padrinos fueron Clara Berisso y Juan Cruz Marini, debido al rol afectivo que ocupan en la vida de la familia.

En cuanto a los looks, Angie lució un vestido y zapatos de Gucci, Augusto optó por un conjunto de Loro Piana, y Alessandro llevó un outfit especialmente significativo, regalo de una amiga cercana.