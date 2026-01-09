Pampita quedó en el centro de la polémica tras un cruce con un famoso exfutbolista en Punta del Este: "No paraba"
Pepe Ochoa aseguró que un reconocido exfutbolista se molestó con Pampita por un episodio nocturno en José Ignacio que generó quejas y revuelo.
Punta del Este volvió a convertirse en el refugio elegido por las celebridades argentinas durante la temporada de verano. Entre playas, eventos exclusivos y barrios privados colmados de figuras, varios nombres conocidos se instalaron en la costa uruguaya para combinar descanso y compromisos laborales.
En ese contexto, un episodio inesperado habría alterado la calma en José Ignacio y tuvo como protagonista a Pampita.
De acuerdo a lo que contó Pepe Ochoa, la modelo habría generado malestar entre algunos vecinos por el uso reiterado de fuegos artificiales en su casa. "Ella estaba con los petardos que no paraba, técnicamente no se podía", explicó el panelista, al relatar que el ruido provocó quejas, especialmente por el impacto que podía tener en animales y personas sensibles a las explosiones.
Entre los afectados se encontraba Sergio "Kun" Agüero, quien vivía cerca y habría recibido insistentes reclamos de su entorno. "La novia del Kun y la amiga le empezaron a quemar el bocho a él para que le diga a Pampita que pare", detalló el periodista.
Según la versión del panelista, el exfutbolista intentó mediar y se comunicó con la modelo, aunque el pedido no habría tenido el efecto esperado. "Ella no le dio bola y, a manera de perdón, se apersonó Martín Pepa a la casa de él con un pan dulce y un champagne", aseguró Pepe Ochoa, dando a entender que el conflicto se cerró con un gesto conciliador.
Mientras tanto, Pampita continúa instalada en Punta del Este, repartida entre días de descanso y apariciones en eventos de alto perfil, al igual que Zaira Nara. Sergio "Kun" Agüero, en tanto, también permanece en el lugar, donde recibió el año nuevo acompañado por Sofía Calzetti y sus hijos, Benjamín y Olivia.