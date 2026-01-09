Pampita deslumbró con el baby doll más chic del verano: mirá las fotos

Desde Punta del Este, Pampita mostró el look ideal para las fiestas nocturnas. ¡No te pierdas las fotos!

Punta del Este fue el epicentro del glamour del verano y Pampita, una vez más, se encargó de demostrar por qué su estilo sigue siendo referencia indiscutida. La presentación del dúo suizo Adriatique reunió a la música electrónica con la moda y las celebridades, y Carolina Ardohain eligió ese escenario para desplegar uno de los looks más comentados de la temporada.

Pampita apostó por un conjunto “baby doll” en tono blanco, cuyo diseño se convirtió en una síntesis perfecta de las claves del verano 2026. El conjunto estuvo compuesto por un top de breteles finos, con caída suave y terminaciones de encaje, acompañado por un short a juego que replicó esos mismos detalles.

La silueta suelta reforzó ese aire naïf y sofisticado que caracteriza al baby doll, una prenda históricamente asociada a la lencería, pero que en esta temporada encontró una nueva lectura para los looks nocturnos más chic.

Lejos de quedarse en lo íntimo, el baby doll es una de las grandes tendencias del verano para salidas relajadas, fiestas junto al mar y eventos especiales. La clave está en la mezcla de materiales livianos y detalles artesanales para elevar la prenda y volverla versátil, apta tanto para una noche electrónica como para celebraciones más personales.