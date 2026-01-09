La sincera respuesta de Pampita sobre la posibilidad de que junto a Martín Pepa hagan un trío

La modelo respondió picantes preguntas, por sí o por no, dejando en claro lo permitido y lo inaceptable en una relación de pareja.

Mientras Pampita descansa junto a su familia en Punta del Este, participó como invitada de QV4 (DGO), y en un ida y vuelta para las redes sociales del programa, la modelo respondió preguntas íntimas subiendo o bajando su pulgar.

Consultada sobre si le parece que las personas sigan a sus exparejas en Instagram, Pampita dio el ok, pero acto seguido dejó en claro que no aceptaría que su novio Martín Pepa le cancele una cita por ver un partido de polo.

Siguiendo con el cuestionario, y con su habitual sonrisa, Pampita levantó su pulgar cuando le preguntaron si iría de viaje con Wanda y Zaira Nara. También dio el visto bueno entre risas a la posibilidad de que una pareja le plantee convivir al mes de conocerse.

Sin embargo, las últimas dos consultas no lograron la aceptación de Pampita. Una de ellas sobre si soportaría tener una relación a distancia, la otra vinculada a la posibilidad de invitar a una tercera persona para tener una noche distinta. De esta manera, la modelo dejó en claro que ni con Martín Pepa, ni eventualmente con otra pareja, habría chance de organizar un trío en la intimidad.