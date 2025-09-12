Pampita más enamorada que nunca: nadó con ballenas en la Polinesia junto a Martín Pepa

El paraíso polinesio fue el escenario elegido para sellar una reconciliación, un espacio de aguas turquesas donde la pareja disfrutó de una escapada íntima lejos de las miradas públicas. Durante su estadía, Pampita y Martín Pepa compartieron experiencias únicas que quedaron inmortalizadas en una serie de publicaciones digitales, mostrando un nivel de compenetración que parece haber fortalecido su vínculo afectivo.

Entre las postales compartidas, una en particular capturó la atención de sus seguidores: una instantánea submarina de la celebridad nadando en compañía de majestuosos cetáceos. La imagen, de una belleza onírica, mostraba la conexión con la naturaleza en un entorno de ensueño, resaltando tanto la serenidad de la Polinesia como la figura esbelta de la modelo ataviada con un traje de baño.

La emoción del momento que vivió con Martín Pepa quedó plasmada en la leyenda que acompañaba la fotografía, donde expresó su gratitud con palabras cargadas de sentimiento: "¡Nadie duerme! ¡Nadie duerme! Tú también, o princesa. En tu cuarto frio mira las estrellas que tiemblan de amor, y de esperanza. Gracias @martinpepa1 por cumplirme este sueño de bailar con Ballenas! ".

Este viaje representa un capítulo significativo en su historia sentimental, ocurrido poco después de haber decidido reanudar su romance con renovada ilusión. A pesar de los desafíos logísticos que impone la distancia, con él residiendo predominantemente en Norteamérica y ella en Sudamérica, demuestran una firme determinación por priorizar estos encuentros y construir una relación sólida.

Además de la aventura marina, la agenda de la pareja incluyó la exploración de diversos y exóticos parajes. Otra de sus entradas en redes sociales ofreció un vistazo a la impresionante geografía que recorrieron juntos, permitiendo a su audiencia vislumbrar la belleza natural que enmarcó esta etapa de su reencuentro.