La modelo sorprendió a los participantes de "Los 8 escalones" con una anécdota que nadie conocía.

Carolina Pampita Ardohain es una de las personalidades más famosas que tiene el mundo de la farándula de nuestro país. La modelo se encuentra disfrutando su nueva etapa profesional llevando a cabo la conducción de "Los 8 escalones" y fue allí donde reveló el mal momento que pasó cuando le pidió una foto a una estrella de Hollywood.

Fue en el momento en que se definía el juego y Barbie Simons, amiga de Pampita, preguntó la edad de Robert De Niro, actor de los Estados Unidos. En ese instante, Carolina se llevó toda la atención al revelar una historia que vivió con él.

"Yo le pedí una foto una vez y me dijo que no. Esperé un montón de tiempo", comenzó contando la conductora de El Trece. Esto no terminó allí, ya que siguió dando más detalles de la incómoda situación que le pasó en el mencionado país.

Video: Pampita contó una anécdota con Robert De Niro Pampita contó el mal momento que pasó con una celebridad de Hollywood: "Me quedé..."

"Me quedé sentada en la vereda como una hora y media. Cuando lo veo salir le pregunto: ‘¿Me puedo sacar una foto?’. Y me dice: ‘No, no, hoy no estoy bien’. Estaba con barba, no quería salir en mal estado. Y se fue", contó Pampita sobre la simple charla que mantuvo con De Niro quien es su actor favorito del cine estadounidense.