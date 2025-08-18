Pampita rompió el silencio tras la reconciliación con Martín Pepa

La modelo y el polista se dieron una nueva oportunidad en su relación amorosa luego de la sorpresiva separación.

Carolina Pampita Ardohain y Martín Pepa volvieron a apostar al amor luego de la separación que ocurrió hace un mes aproximadamente. La noticia se confirmó en las últimas horas luego de la publicación que compartió Pilar Telechea en sus redes sociales, donde publicó imágenes exclusivas de la modelo y el polista.

"Primicia confirmada: ¡Volvieron Martín Pepa y Pampita! Ayer por la tarde, Martín Pepa disputó un nuevo partido con su equipo Equuleus Polo en el Hamptons Polo Club y se consagró campeón tras vencer a Scuderia S. Por 14 a 11". La comunicadora dejó en claro que la modelo se encontraba junto al polista.

Posteriormente a esta primicia, Gustavo Méndez compartió más información sobre esta reconciliación: "Ella viajó el viernes a Nueva York, llegó el sábado y hoy está regresando a la Argentina porque tiene que grabar hoy en El Trece, Los 8 escalones".

Pampita y Martín Pepa reconciliados tras la separación Captura de pantalla 2025-08-18 130854 Muy enamorados. Foto: captura de pantalla Instagram/ @phalacroze. Si bien todo se mantuvo en silencio, la modelo decidió hablar. En la cuenta de LAM, compartieron la charla con Carolina, donde finalmente confirmaba ella la reconciliación con Martín Pepa: "Caro!! Buen día, ¿cómo estás? ¿Te reconciliaste?", fue la consulta.