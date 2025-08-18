Hace un mes habían terminado: una reconocida pareja del espectáculo se dio una nueva oportunidad

Gustavo Méndez reveló a fines de julio la separación de la pareja. Pero, este lunes por la mañana, la periodista Pilar Telechea reveló una información sobre ellos que sorprendió a todos.

En los últimos días, los programas de farándula y los medios de comunicación han estado llenos de noticias sobre separaciones, como la de Evangelina Anderson y Martín Demichelis; Fito Páez y Eugenia Kolodziej; Micaela Tinelli y Lisandro López; Lit Killah y Tuli Acosta, entre otras más.

A fines de julio, la separación de Pampita y Martín Pepa fue el centro de atención. Fue el periodista Gustavo Méndez quien informó que la pareja había decidido terminar su relación.

Pampita y Martín Pepa Pampita y Martín Pepa terminaron su relación a fines de julio. Captura de pantalla Youtube Eltrece. En ese entonces, muchos periodistas brindaron información similar: que el detonante fue que la modelo le pedía al polista pasar más tiempo juntos, pero que él decidió priorizizar sus ocupaciones por sobre el amor.

Sin embargo, este lunes por la mañana, Pilar Telechea desde su cuenta de Instagram (@Pilartelechea_) lanzó una bomba que sorprendió a más de uno.

Pilartelechea Instagram Este lunes, Pilar Telechea confirmó que la pareja se reconcilió. Captura de pantalla Pilartelechea_. "Primicia confirmada: ¡Volvieron Martín Pepa y Pampita!. Ayer por la tarde, Martín Pepa disputó un nuevo partido con su equipo Equuleus Polo en el Hamptons Polo Club y se consagró campeón tras vencer a Scuderia S. Por 14 a 11", reveló la periodista en el posteo, donde compartió las fotos de la pareja.