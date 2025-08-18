Gustavo Méndez, panelista de Mujeres Argentinas, compartió todos los datos de la sorpresiva vuelta entre la modelo y el polista.

Hace un mes, daban a conocer la noticia de que Carolina Pampita Ardohain y Martín Pepa se habían separado de manera definitiva. Sin embargo, en las últimas horas se confirmó que la expareja decidió darse una nueva oportunidad y dieron a conocer todos los detalles sobre esta nueva reconciliación.

Pilar Telechea, compartió la noticia en su cuenta de Instagram y sorprendió a todos: "Primicia confirmada: ¡Volvieron Martín Pepa y Pampita!. Ayer por la tarde, Martín Pepa disputó un nuevo partido con su equipo Equuleus Polo en el Hamptons Polo Club y se consagró campeón tras vencer a Scuderia S. Por 14 a 11". La comunicadora dejó en claro que la modelo se encontraba junto al polista.

Gustavo Méndez, periodista de "Mujeres Argentinas", reveló nuevos detalles de la reconciliación entre Carolina y Pepa: "Ella viajó el viernes a Nueva York, llegó el sábado y hoy está regresando a la Argentina porque tiene que grabar hoy en El Trece, Los 8 escalones". Sin embargo, no todo es color de rosas, ya que habría personas en contra de la reconciliación entre ambos.

Los detalles de la reconciliación entre Martín Pepa y Pampita Pampita y Martín Pepa se dieron una nueva oportunidad: dieron a conocer más detalles de la reconciliación "La familia de él no está para nada contenta con esta reconciliación", confirmó Gustavo Méndez en el programa de María Belén Ludueña. Además, dejó en claro que "Martín Pepa viene a la Argentina en octubre" y subrayó que ella también volverá a viajar a los Estados Unidos para visitarlo.