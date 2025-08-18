Cómo reaccionó la familia de Martín Pepa al enterarse que el polista se reconcilió con Pampita

Tras confirmarse que la pareja decidió darle una nueva oportunidad a su relación, en Mujeres Argentinas revelaron cómo la familia de Pepa se tomó la noticia.

Hace pocas semanas parecía que no había vuelta atrás, pero el mundo del espectáculo vuelve a sorprender: Pampita y Martín Pepa retomaron su historia de amor. La pareja se había separado a fines de julio, pero en las últimas horas salieron fotos de ambos en un partido de polo en Estados Unidos.

La primicia fue brindada este lunes por la periodista Pilar Telechea a través de su cuenta de Instagram, donde enseñó las imágenes de la modelo y el polista. Asimismo, en el transcurso de la mañana, Pepe Ochoa se contactó con la conductora para consultarle por la reconciliación y ella lo confirmó.

La noticia ha sido abordada en distintos medios de comunicación. En Mujeres Argentinas, Gustavo Méndez brindó más detalles de la reconciliación.

"Tenemos las fotos en exclusiva de esta reconciliación. Esto fue en un partido de polo en Estados Unidos, en Nueva York. Ahí lo vemos a Martín Pepa caminando de la mano también con otra gente del polo", explicó el periodista mientras mostraba las imágenes.

Esto fue lo que contó Gustavo Méndez sobre Pampita y Martín Pepa en Mujeres Argentinas Gustavo Méndez Brindó Detalles De La Reconciliación De Pampita Y Martín Pepa "Lo tengo desde el día viernes. Ella viajó el viernes a Nueva York. Llegó el sábado. Sí. Y hoy está regresando, porque tiene que obviamente grabar aquí en Eltrece. Viajó de raje, como se dice, viajó de raje porque le van a dar una chance. Es una reconciliación. Le van a dar una chance al amor nuevamente Pampita y Martín Pepa", continuó Méndez.