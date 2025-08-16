Pampita y un look señorial y al cuerpo que en redes todos amaron

Pampita sorprendió con un conjunto total black que tuvo lo mejor de lo chic y el aire rockero. No te pierdas las fotos de su look.

Pampita apareció en Rosario con una elección de look que no dejó espacio para dudas. Llevó un traje de cuero negro que tuvo lo mejor de lo chic y lo rockero en un solo conjunto.

La propuesta se componía de un saco entallado de solapa ancha y un pantalón semi oxford que caía con el peso justo, ambos en cuero negro con un brillo medido. La base, una remera negra lisa, parecía estar ahí para cederle todo el protagonismo a la textura del cuero.

El traje de cuero ya no es novedad en el mundo de la moda, pero en las últimas temporadas ha estado ganando terreno. El secreto está en su versatilidad, puesto a que puede adaptarse a un almuerzo formal con camisa blanca y stilettos o convertirse en cómplice de una noche larga con un top lencero y sandalias altas.

Ese tipo de traje se ubica en la categoría de piezas de inversión, aquellas que no se abandonan después de una temporada y que pueden transformarse según el momento.

La silueta entallada en la parte superior y más suelta en el pantalón le dio un aire setentoso, pero sin caer en el exceso retro. Fue una combinación pensada para la mirada cercana y para las cámaras, algo que Pampita, por supuesto, entiende a la perfección.