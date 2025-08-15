Juliana Awada hace entrenamiento de fuerza: este es su look

La ex Primera Dama, Juliana Awada, mostró en redes su rutina con pesas rusas y un outfit all black perfecto para la ocasión. ¡Mirá!

Juliana Awada, siempre impecable, compartió en sus redes un momento de su rutina de entrenamiento de fuerza en Buenos Aires. En las imágenes se la vio acompañada por su amiga Carolina Stanley, ex ministra del gobierno de Mauricio Macri, en un gimnasio equipado con todo lo necesario para una sesión exigente.

Juliana, lejos de improvisar, mostró movimientos precisos con kettlebells, trabajando resistencia y postura. El look, por supuesto, también se destacó. Apostó por un total black deportivo que conjugaba calzas ajustadas, musculosa suelta y zapatillas de alto rendimiento en gris con detalles dorados. Una elección sobria pero con ese guiño chic que le es propio.

La paleta monocromática alargaba la silueta y la musculosa suelta le dio movimiento, mientras que el calzado, más allá de su función técnica, le dio un toque de luz sutil.

La escena dejó entrever que, para Juliana Awada, el gimnasio no es solo un lugar para ejercitar, sino también un espacio que alimenta su bienestar físico y mental. La constancia, sumada a su ojo afinado para el detalle, le termina de construir ese aura que tantas veces la colocó como referente del lifestyle.