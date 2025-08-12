Presenta:

Mirá el look que eligió Pampita para la fiesta de su hija: qué se puso

Pampita lució una túnica bordada y botas texanas en el cumple de su hija Anita. ¡No te pierdas las fotos de su look!

Así fue el look de Pampita para la celebración del cumpleaños de su hija.

La celebración del cuarto cumpleaños de Ana García Moritán tuvo a Pampita como anfitriona vestida a tono con la ocasión. La modelo apareció con un look boho chic, fresco, cómodo y, por supuesto, lleno de personalidad.

Para el evento en Buenos Aires, Pampita preparó una túnica negra de corte suelto que se robó todas las miradas gracias a sus bordados coloridos. Las flores y figuras en tonos rojos, amarillos y verdes le dieron una impronta artesanal, perfecta para la ocasión.

Debajo de la prenda principal, eligió un jean básico y una remera blanca, una combinación que le dio informalidad para que la túnica fuera la protagonista. En cuanto a zapatos, llevó unas botas texanas color suela, que completaron el look con un toque country.

La presencia de la familia completa, incluyendo a Benjamín Vicuña, Anita Espasandín, Magnolia, Amancio y el resto de los invitados, convirtió del evento en un momento cálido, lleno de complicidad. ¡Amamos!

No te pierdas las fotos del look de Pampita:

Pampita apostó al boho chic para el cumpleaños de su hija.

Pampita lució túnica bordada y botas texanas en el cumple de su hija.

Motivos artesanales y comodidad para celebrar en familia.

