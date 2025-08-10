Pampita celebró el cumpleaños de Anita y sus exparejas estuvieron presentes: las fotos

La modelo compartió en su cuenta de Instagram las imágenes y sorprendió a sus seguidores.

Carolina Pampita Ardohain le realizó un espectacular festejo a Ana García Moritán, la hija que tuvo durante su romance con Roberto. Luego del espectacular viaje a Ibiza, la modelo, junto a sus exparejas, a sus hijos para celebrar un nuevo año de vida de la pequeña.

Si bien el cumpleaños fue el 22 de julio, donde la modelo realizó una celebración íntima en la que participó Benjamín Vicuña, el festejo general lo hizo durante el fin de semana. La sorpresa más grande fue la presencia tanto del actor chileno, quien se fue antes de que termine el festejo, y la deRoberto García Moritán quien asistió junto a su nueva y flamante pareja.

El lugar elegido fue Malloys Costanera, un espectacular bar que se encuentra ubicado en la ciudad de Buenos Aires. La temática elegida para el cumpleaños fue la de la película "Lilo y Stich", personajes favoritos de Ana.

Screenshot_6 Pampita junto a Anita en el festejo. Foto: captura de pantalla Instagram/ @pampitaoficial. En uno de los videos que compartió Pampita en su Instagram se puede ver un pelotero de color rosado con globos celestes que adornaban el ingreso. Mientras que en otro sector se encontraba una hermosa torta de dos pisos donde la familia no paró de sacarse fotos con la pequeña Anita Moritán.