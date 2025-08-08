Lionel Messi se puso una camisa polémica y es viral: mirá su look

Mirá el look casual de Lionel Messi en la Leagues Cup 2025, en donde llevó tonos neutros, prendas amplias y un accesorio de alto impacto.

Lionel Messi no pisó la cancha, pero igual se llevó todas las miradas durante el partido del Inter Miami contra Pumas por la Leagues Cup 2025. El astro argentino se mantuvo al margen por una lesión en su pierna derecha, pero no por eso dejó de brillar. Desde el palco, acompañado por Antonela Roccuzzo, mostró un look relajado.

El capitán del Inter optó por una camisa marrón oversize con cuello blanco y rayas en el mismo tono. La acompañó con bermudas de jean blancas y un reloj imponente que sumó ese toque de lujo silencioso tan característico en su estilo fuera de la cancha.

A su lado, Antonela eligió un chaleco sastrero azul marino, pieza que viene ganando terreno como alternativa al blazer clásico. Completó su conjunto con delicados aros de oro, un anillo, un reloj y una pulsera combinada. Su make up resaltó labios en rosa y uñas a juego, mientras que el pelo se mantuvo suelto.

La ausencia de Messi generó expectativa. No solo es el emblema futbolístico del Inter Miami, sino que también su capitán y líder anímico. Sin embargo, el equipo respondió: Las Garzas vencieron 3-1 a Pumas, con goles de Rodrigo De Paul, Luis Suárez y Tadeo Allende.

El motivo de su ausencia fue una lesión muscular leve en el isquiotibial derecho, sufrida pocos días antes contra Necaxa. Una jugada desafortunada, en la que su pierna se trabó con la de un rival, lo obligó a dejar el campo antes de los diez minutos de juego.