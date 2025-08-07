Así fue el look all black que llevó Pampita en su debut como conductora: las fotos

Pampita eligió un diseño simple y muy sofisticado para su primera noche al frente de Los 8 Escalones. ¡Mirá!

Pampita estará conduciendo el programa de Los 8 Escalones en reemplazo de Guido Kaczka.

Para su debut como conductora de Los 8 Escalones por El Trece, la modelo y presentadora, Pampita, eligió un vestido negro de diseño corto, líneas simples, con escote en V y breteles finos, que se ajustaba a su silueta. Una elección clásica, pero muy estratégica, perfecta para un estreno cargado de tantas expectativas.

Pampita sabe que el negro, con su sobriedad y versatilidad, transmite elegancia. El corte del vestido, sin ornamentos innecesarios, le permitió moverse con soltura y mostrarse segura frente a cámaras, sin perder ese halo sofisticado que siempre la acompaña.

Su pelo estuvo suelto con ondas suaves, y lució un maquillaje en tonos neutros que completaron un look que no buscó deslumbrar con excesos. El resultado fue un total black que, más allá de su aparente simpleza, se volvió inolvidable por la manera en que lo llevó.

Pampita no llegó sola. Entre las imágenes más comentadas de la noche estuvo la de su hijo Bautista Vicuña acompañándola al set. En sus redes, compartió esa foto junto al mensaje “Hoy con jurado especial”, de manera cariñosa.