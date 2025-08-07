Juliana Awada muestra un look de oficina con jean puede ser súper chic

La ex primera dama, Juliana Awada, volvió a su dupla favorita y enseñó cómo transformar un look simple en algo elegante.

Juliana Awada apostó por una dupla que parece sencilla, pero que en sus manos adquiere otro nivel. Se trató de un blazer negro y un jean azul de corte recto, una combinación que, más que armar un simple outfit, refleja los principios de su estilo minimalista, y que vos podés recrear de manera muy sencilla.

El blazer con corte estructurado que llevó, aportó un marco formal que eleva instantáneamente el look. Además, su confección, caída y proporciones mostraron calidad, lo que no pasa por desapercibido. El jean, por su parte, equilibró con frescura y un aire más urbano que desarmó con la rigidez que pudiera otorgar la primera prenda.

Uno de sus gestos característicos también estuvo presente, y se trata de llevar el blazer sobre los hombros en lugar de vestirlo tradicionalmente. Ese detalle, que en el street style internacional se reconoce como una manera de verse sofisticado, le dio fluidez y estilizó la figura de forma sutil.

Este truco, que Juliana repite tanto en looks urbanos como en ocasiones más formales, habla de alguien que maneja con soltura el vestuario y lo adapta a su comodidad sin perder, en lo absoluto, impacto visual. Sin contar que, además, sirve perfecto para media estación cuando uno debe llevar un saco por las dudas.

El look se completó con una polera negra y zapatos a tono, lo que sostuvo el eje clásico del conjunto. La gama cromática, lejos de caer en lo aburrido, transmitió bastante serenidad.