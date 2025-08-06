El peculiar mensaje de Gianni Infantino a Lionel Messi a un año para el Mundial 2026: "Te deseo lo..."

Gianni Infantino le dedicó unas palabras a Lionel Messi en su cuenta de Instagram de cara a la próxima Copa del Mundo.

Falta menos de un año para el Mundial 2026, que comenzará el jueves 11 de junio y cuya fase de grupos se sorteará este 5 de diciembre. Entre las muchas particularidades que tendrá esta edición, como ser la primera con 48 equipos y celebrada en tres países distintos, se destaca también que será la última que disputará Lionel Messi.

En Estados Unidos, México y Canadá, la Pulga, que cumplirá 39 años durante el certamen, y la Selección argentina intentarán defender el título obtenido en Qatar 2022 y sumar la cuarta estrella encima del escudo. Y a poco más de 10 meses para que comience a rodar la pelota en suelo norteamericano, Gianni Infantino sorprendió con un posteo en redes dedicado al 10.

El posteo que le dedicó Gianni Infantino a Messi en Instagram Posteo Infantino Messi Captura @gianni_infantino El presidente de la FIFA, que a lo largo de los últimos años ha intentado mostrarse públicamente lo más cercano posible a Leo (lo que también despertó muchas suspicacias por parte de los detractores del argentino), compartió este miércoles en su cuenta de Instagram una serie de fotos de él junto al astro rosarino tras la consagración en Lusail.

Las mismas acompañan un breve texto que le dedicó el suizo al mejor futbolista del mundo: "El gran Lionel Messi amplió su gloriosa lista de logros al marcar en el reciente Mundial de Clubes FIFA, ¡uniéndose así a un grupo especial de jugadores que también han marcado en la Copa del Mundo!", comienza el mensaje.