En una jornada histórica, los juveniles de San Rafael jugaron en el predio Lionel Andrés Messi de la AFA

El combinado juvenil de San Rafael cayó en un amistoso ante la Selección Argentina Sub 20 del Ascenso en el predio Lionel Andrés Messi de la AFA.

El miércoles 6 de agosto de 2025 quedará marcado en la memoria del fútbol de San Rafael gracias a la participación del combinado juvenil del departamento en un partido amistoso en el predio Lionel Andrés Messi, el centro de alto rendimiento de la AFA. Fue triunfo 3 a 0 para la Sub 20 del Ascenso.

En ese escenario emblemático que posee la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Ezeiza, el selectivo sanrafaelino se midió ante la Selección Argentina Sub 20 del Ascenso, conducida por Claudio Gugnali, quien integró el cuerpo técnico de Alejandro Sabella durante el subcampeonato del Mundial Brasil 2014.

Los jugadores de San Rafael que dejaron su huella El combinado de San Rafael, dirigido por Agustín Cañadas, salieron al campo con Alejo Poblete, Juan Pablo Olarte, Elías Farina, Tiago Ortiz, Máximo Morales, Rodrigo Mansur, Luciano Herrera, Fausto Sotelo, Joan Torres, Lautaro Bustos y Joaquín Hernández. Luego, ingresaron Bruno Alías, Federico Misino, Santiago Estrella, Tobías Favari, Leonel Pérez, Alejo Aguilera, Kevin Videla y Agustín Ramos.