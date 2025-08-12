Polémica por declaraciones de Pampita en el conflicto judicial de Julieta Prandi

El caso de Julieta Prandi y las denuncias contra su exmarido siguen causando repercusión en el mundo del espectáculo. La opinión de Pampita.

En los últimos días, muchos famosos se manifestaron en apoyo a Julieta Prandi y el difícil momento que atraviesa en su vida. Actualmente, la modelo se encuentra esperando la sentencia que la Justicia dará a conocer sobre su exmarido Claudio Contardi. En este contexto, Pampita fue consultada sobre el tema.

Prandi denunció al empresario por violencia psicológica y abuso sexual, con detalles escandalosos que tuvo que vivir durante su relación de años con quien comparte dos hijos.

La opinión de Pampita que despertó polémica Esta situación despertó la empatía de muchas figuras del espectáculo que decidieron brindarle su apoyo público. Sin embargo, hubo un silencio que llamó la atención. En Desayuno Americano, por América TV, Pampita fue consultada sobre el tema y, de forma contundente, eligió no opinar: “Es un tema que desconozco y prefiero no meterme”.

Contardi y Prandi boda Pampita fue consultada y eligió no opinar sobre la situación de Julieta Prandi. Foto: Archivo Esto generó la reacción de algunos periodistas, como Luis Bremer, que expresó abiertamente que esperaba otra actitud de la modelo: “Pampita es hábil declarante, pero no estuvo bien. No le pido que sea sorora ni militante feminista, pero sí un poco más empática”.