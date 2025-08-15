Flor de la V celebró sus 100 programas con un look explosivo

Mirá el look que llevó Flor de la V para una noche de celebración. Todos los detalles y fotos del outfit.

Celebrar un centenar de programas de "Los Profesionales" no era un acontecimiento menor para Flor de la V, quien decidió que la ocasión merecía un buen festejo. Rodeada de su equipo y amigos más cercanos, la conductora brindó por el éxito de su programa, pero no fue solo la energía del momento lo que destacó, sino que su look también se convirtió en protagonista de la noche.

Flor apostó por un vestido de cuero negro que parecía hecho a medida para ella. La prenda, de largo midi, caía con precisión y destacaba por su escote en V pronunciado y breteles finos que acentuaron la verticalidad de la silueta.

El estilismo se completó con sandalias de taco fino que dejaron ver una pedicura impecable, un mini bolso cruzado y una gargantilla dorada que decía "cool". Cada accesorio jugó su papel sin robar protagonismo al vestido, sumando la idea de que la clave de un buen outfit no está en la cantidad, sino en la precisión de cada elemento.

El cuero, lejos de ser un capricho de temporada, está funcionando como un básico versátil. Flor lo llevó con confianza, y en su caso, eligió una línea limpia y sin artificios, confiando en la fuerza de la prenda y en cómo quedaba con su porte.