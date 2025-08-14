Presenta:

Estilo

|

Zaira Nara

Zaira Nara llevó un elemento insólito en su look de playa: te lo mostramos

Zaira Nara compartió unas fotos en la playa en donde sorprendió por su calzado. No te pierdas las fotos del look.

MDZ Estilo

El look de playa de Zaira Nara.

El look de playa de Zaira Nara.

Apenas Zaira Nara pisó José Ignacio, su lugar de refugio en Uruguay, dejó muy en claro que la moda no se limita a seguir reglas estrictas porque, esta vez, convirtió las botas de lluvia en protagonistas de un look invernal de playa. Después de semanas de eventos y compromisos en Europa, la modelo buscó la calma frente al mar, y apostó por un conjunto cómodo y canchero.

Eligió una campera de plumas en tono beige, en sintonía con su infaltable mate estilo vaquero. El combo se completó con un jean holgado, perfectamente ajustado en parte dentro de la caña de sus botas de lluvia.

Te Podría Interesar

Zaira siempre se caracterizó por darle nuevos sentidos a prendas clásicas. A lo largo de su carrera, se la vio con texanas, caña alta, stilettos y diseños bastante excéntricos. Sin embargo, este look playero de invierno redefinió su manera de llevar el calzado de lluvia, para adaptarlo a una escena muy diferente.

El detalle del jean semi escondido en las botas, hizo que se integrara al resto del look sin desentonar. La gama neutra de beige, denim y negro logró que las texturas hablaran más que el color, reforzando la idea de que un outfit puede ser interesante incluso sin tener estampados o tonos estridentes.

No te pierdas las fotos del look de Zaira Nara:

zaira-nara-2077988
Zaira Nara apostó por unas botas de goma para la playa.

Zaira Nara apostó por unas botas de goma para la playa.

zaira-nara-2077991
Un look casual para un atardecer fresco frente al mar.

Un look casual para un atardecer fresco frente al mar.

Archivado en

Notas Relacionadas