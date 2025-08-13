Zaira Nara es empresaria de la yerba mate: polémica por el precio de cada paquete

La modelo y conductora Zaira Nara amplió su faceta empresarial con el lanzamiento de Alba Nueva, una marca de yerba mate que busca vincular su imagen con una de las costumbres más arraigadas de la Argentina. Tras incursionar en cosmética y ropa deportiva, la mediática apuesta ahora por un producto que combina tradición, diseño y un posicionamiento orientado al mercado premium.

La yerba mate de Zaira Nara La presentación se realizó a través de sus redes sociales, donde mostró el envase y compartió su entusiasmo por el proyecto. La iniciativa generó rápidamente conversación entre sus seguidores, que debatieron sobre la propuesta, sus características y el valor agregado que la figura de Nara puede aportar a la marca.

En medio de los comentarios, algunos destacaron el atractivo visual del producto y celebraron que una figura pública apueste por un bien de consumo tan tradicional. Otros, en cambio, pusieron el foco en el precio, que se ubica por encima de muchas marcas de consumo masivo: el paquete de 500 gramos se vende a $3.400, mientras que un pack de diez unidades alcanza los $34.000.