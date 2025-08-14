El sofisticado y carísimo look de Charlotte Caniggia en China: las fotos

Charlotte Caniggia compartió desde China su look, el cual contó con un sinfín de detalles marinos. No te pierdas la fotos.

Desde un ascensor en algún punto de China, Charlotte Caniggia volvió a encender las redes con unas fotos. Acompañada por Marley y su hermano Alex en una nueva edición de “Por el Mundo”, Charlotte aprovechó para mostrar un look que tuvo referencias marinas.

El conjunto partía de una base poco convencional, con una red blanca con brillos incrustados que cubría tanto el corset como el pantalón. La trama dejaba entrever la piel con un efecto naked elegante, mientras las zonas del busto y la cintura se decoraban con aplicaciones tridimensionales de perlas, cristales y pequeños caracoles.

El pantalón era de tiro alto, con una caída fluida hasta el suelo, y mantenía la misma red brillante. Para no tapar la pieza central, Charlotte sumó una camisa larga de seda en tonos amarillos y verdes, con estampado floral, que llevó abierta. En cuanto a los accesorios, sumó un bolso mini de Louis Vuitton, gafas ovaladas oscuras y sandalias doradas de plataforma, apenas visibles bajo el pantalón.

En materia de beauty look, Charlotte sorprendió con una apuesta de pelo lacio con raya al medio y maquillaje sutil, con los labios en nude y las cejas definidas.

En redes, acompañó las fotos con un simple: “Perdón, estuve medio desaparecida. Estoy en China”, seguido de la bandera del país.